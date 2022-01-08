Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sinyalizasyon altyapı işleri yaptıracak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sinyalizasyon altyapı işleri yaptırılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sinyalizasyon Alt Yapısı Yapılması Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

21.01.2022 tarihinde teklifler açılacak.

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