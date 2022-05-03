Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim görevlisi gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak ilandaki ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

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