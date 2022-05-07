Gaziler Derneği’ne giren hırsız: Hayat pahalılığından yaptım

Muharip Gaziler Derneği'ne girip televizyon ve bilgisayarı çaldıktan sonra gözaltına alınan G.E., emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane çıkışında gazetecilerin, "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna G.E., "Alkol aldım, hatırlamıyorum. Hayat pahalılığından yaptım" karşılığını verdi. Adliyeye sevk edilen G.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Edirne Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’ndeki Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi’ne 2 gün önce binanın arka penceresinden giren şüpheli, güvenlik kamerası kablolarını kesip kamerayı kırdıktan sonra bilgisayar, televizyon ve içinde önemli evrakın olduğu kasayı çaldı. Gaziler, dernekte yaklaşık 2 ay arayla 2’nci kez yaşanan hırsızlık nedeniyle üzüldüklerini ifade etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayda kırılan kameranın kayıtlarından şüpheli G.E.’ye ulaştı. G.E. başka bir olayda yakalanarak gözaltına alındı. G.E.’nin evindeki aramada, çalıntı eşyalar arasında Muharip Gaziler Derneği’nin bilgisayar ve televizyonu da bulundu. Eşyalar polis tarafından derneğe teslim edildi.

“İKİ GÜNDE YAKALANMASI ÇOK SEVİNDİRDİ”

Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkan Yardımcısı Fevzi Demir, “İki gün gibi kısa bir zamanda hırsızın yakalanması, malzemelerin bulunması bizleri çok sevindirdi. Edirne Emniyeti’ne çok teşekkür ediyoruz, polis kardeşlerimiz canla başla çalıştı. Sayın Valimizin bize hediye etmiş olduğu bilgisayar, televizyon, evrak dolabı ve bazı aksesuarlar çalınmıştı. Bizim için önemli olan bilgisayarın ve televizyonun bulunması oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Dernek başkanımız ifade verip davacı olmuştu. Bu işi yapan kişinin de ıslah olmasını ve bir daha bu işlere kalkışmaması konusunda bir ceza almasını istiyoruz” dedi.

TUTUKLANAN HIRSIZ: HAYAT PAHALILIĞINDAN YAPTIM

G.E., emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Hastane çıkışında gazetecilerin, “Neden hırsızlık yaptınız?” sorusuna G.E., “Alkol aldım, hatırlamıyorum. Hayat pahalılığından yaptım” karşılığını verdi.

Adliyeye sevk edilen G.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA