‘Geçinemiyoruz’ eylemine katılan 10 kişiye dava açıldı

Tunceli'de 17 Aralık 2021 tarihinde yapılan "Artık Yeter Geçinemiyoruz" eylemine katılan 10 kişi hakkında dava açıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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17 Aralık 2021 tarihinde Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan çağrıyla “Artık Yeter Geçinemiyoruz” eylemi yapıldı. Seyit Rıza Meydanı’nda yapılması planlanan etkinlik Tunceli Valiliği’nin yasaklama kararı nedeniyle polis tarafından engellendi. Eyleme katılan kitle ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bunun üzerine Sanat Sokağına yürüyüş yapıldı ve açıklama burada gerçekleştirildi.

10 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı eyleme katılan 10 kişi hakkında dava açarak iddianame düzenledi. Dava açılan kişiler arasında Emek Partisi Tunceli il Başkanı Ergin Tekin, HDP eski İl Eş Başkanları Nurşat Yeşil, İbrahim Kasun, DİSK Genel İş Şube Başkanı Şükran Yılmaz, Gazete Patika muhabiri Hıdır Yıldız ve Munzur Çevre Derneği’nden Özkan Arslan da yer alıyor.

DAVA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜLECEK

İddianamede, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçlamaları yer alıyor. Açılan davanın ilk duruşması ise önümüzdeki günlerde görülecek.