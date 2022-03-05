Gediz Belediyesi’ne ait taşınmazlar 15 yıllığına kiraya verilecek

Gediz Belediyesi Kütahya'da bulunan 19 adet taşınmazı 15 yıllığına kiraya verecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Belediye Encümeninin 28.02.2022 tarih ve 21 sayılı kararı gereğince, mülkiyeti Belediyemize ait olan tabloda belirtilen iş yerlerinin , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.nci maddesine göre 15+1 yıl müddetle kira ihalesine çıkarılmıştır.

İhale 16.03.2022 Çarşamba günü saat 14.30'da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye Gelir Müdürlüğünden görülebilir.

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