Gelecek Partisi’nden Demirtaş açıklaması: Davutoğlu şikayetçi değil

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, başbakanlığı döneminde Ahmet Davutoğu’na sözleri nedeniyle yargılandığı davaya ilişkin Gelecek Partisi'nden açıklama geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın başbakanlığı döneminde Ahmet Davutoğu'na sözleri nedeniyle ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı dava bugün görüldü.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun davadan vazgeçtiğini açıklaması üzerine davanın devam etmesi kamuoyunda kafa karışıklığı yaratırken, Gelecek Partisi’nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Gelecek Partisi, davanın resen savcılık tarafından açıldığını ve Davutoğlu’nun şikayetçi olmadığını bildirdi.

“SAVCILIK TARAFINDAN RESEN AÇILMIŞTIR”

Gelecek Partisi, davayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün davası görülen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’na atfedilen bazı haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Şöyle ki; ilgili dava dosyası Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde kamu görevlisi olması hasebiyle savcılık tarafından resen açılmıştır.

“DAVUTOĞLU ŞİKAYETÇİ DEĞİL”

Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu konu hakkında şikayetçi olmadığı gibi, davaya katılım ve takip talebinde de bulunmamıştır. Avukatlarımız da davaya katılım talebinde bulunmadıkları gibi duruşmalara iştirak etmemişlerdir.

Hukuki durum bu olmasına rağmen Selahattin Demirtaş’ın avukatlarının, bu hususu göz aradı ederek kamuya yanlış ve yanıltıcı bilgi vermesi, hukuku siyasi bir pozisyona sürüklemeye çalışması da tarafımızca doğru bulunmamaktadır.

“ŞAHSİ TÜM DAVALARINDAN VAZGEÇTİ”

Ayrıca milletimiz bilmelidir ki, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, kutuplaştırılan toplum psikolojisinin yeniden sağlıklı bir zemine oturtulabilmesi amacıyla şahsi tüm davalarından daha önce vazgeçmiştir.”

İlginizi Çekebilir Davutoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

İlginizi Çekebilir Davutoğlu, AKP'nin kalesinde seslendi: Bu iktidar dava olarak gördüğünüz her şeyi ihlal etti