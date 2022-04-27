Gelen fatura isyan ettirdi! Elektriği 6 aydır kesik

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, borcundan dolayı elektriği kesilen vatandaşı evinde ziyaret etti. Vatandaşın ekonomik sıkıntı yüzünden zor günler geçirdiğini ve 3 bin 150 liralık faturasını ödeyemediği için 6 aydır elektriğinin kesik olduğunu söyleyen vatandaş, "Ekonomik sıkıntılar yüzünden evin geçimini zor sağlar hale geldik” dedi.

Müslüm EVCİ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yılbaşında elektriğe yapılan fahiş zamma tepki göstermek için faturalarını yatırmayacağını açıklamış ve evinin elektriği geçen günlerde kesilmişti.

Kılıçdaroğlu, elektriğinin kesilmesinin ardından faturalarını ödeyemeyen aileleri ziyaret etmeye devam ederken, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer de Kayseri'de borcundan dolayı elektriği kesilen bir aileyi ziyaret etti.

“GÜNLERCE GÜNDEME GETİRDİK AMA YARDIMCI OLMADILAR”

Borcunu ödeyemediği için elektriğinin 6 aydır kesik olduğunu söyleyen vatandaş, yetkililerle görüşmesine rağmen elektriğini açtıramadığını belirtti. Elektrik borcu yüzünden icralık olduklarını ifade eden vatandaş, CHP'li Özer'e şu sözlerle dert yandı:

*Eklektiğimiz şu an kesik. Biz bunu günlerce gündeme getirdik ama yardımcı olmadılar. En son kaymakam beye gittik. Kendisi de faturanın yüksek geldiğini bunun yanlış olduğunu söyledi ama biz bunun geç olacağını bildiğimiz için başvurmadık.

*İcrada şu anda. Elektriğimiz 2021 yılının 10'uncu ayından beri kesik. 3 bin 150 lira borcumuz var. Bin 500 lira para temin ederek, gidip yetkililerle görüştük ama onlar bunu kabul etmediler.

*Bize ‘gidin kredi kartı bulun, ödeyin hepsini, 10 takside böldürülürsünüz' dediler. ‘Biz kredi kartı kullanmıyoruz, Kimse kredi kartı vermez' dedim. Paramızı alıp geldik, öyle kaldı.

“EVİN GEÇİMİNİ ZOR SAĞLAR HALE GELDİK”

Oturdukları eve bir hayırsever sayesinde kira vermediklerini söyleyen vatandaş, “Ekonomik sıkıntılar yüzünden evin geçimini zor sağlar hale geldik. Burası tapulu yerimiz değil. Burası hayırsever bir arkadaşımızın evi. Durumumuz kötüye gidince, ‘biz senden kira almıyoruz' dedi. Ama gelip elektriğimizi kestiler. Rica da ettik bize 10-15 gün süre verin, bizi böyle karanlıkta bırakmayın' dedik ama yine de kestiler” şeklinde konuştu.

“AKP HALKIN GERÇEKLERİNİ YOK SAYIYOR”

AKP'nin halkın gerçeklerini yalanlarla ve yandaş medyayla gizlemeye çalıştığını ifade eden CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ise şunları söyledi:

*Kayseri’de de karanlıkta bırakılan bir vatandaşımızı ve ailesini de ziyaret ettik. Görmeyen gözlere göstermek, duymayan kulaklara duyurmak istedik. Ekonomik sıkıntı, işsizlik yüzünden zor günler geçiren ve 3 bin 150 liralık faturasını ödeyemeyen vatandaşımız da birçok insanın yaşadığını yaşıyor.

*Bütçesini aşan elektrik faturasını ödeyemediği için hem icralık olmuş hem de aylardır karanlığa terk edilmiş! Devlete sığınmış, yardım istemiş, ama bir sonuç elde edememiş. Elindeki parayla en azından borcun bir kısmını ödemeye çalışmış, ama dinletememiş. Hatta çaresiz vatandaşa, ‘paran yoksa kredi kartı bul, getir, borcunu öde' diye ‘dâhiyane’ fikir bile verilmiş!

*2021 yılının 10’uncu ayından bu yana yani yaklaşık 6 aydır elektriğinin kesik olduğunu belirten, karanlığa terk edilen vatandaş, bu duruma isyan ederken, yaşadıklarını anlatırken birileri hala utanmıyor! Saray, yurdun dört bir yanından yükselen feryatları, halkın halini görmüyor. AKP, bu gerçekleri de yalanlarla, yandaş medyasıyla gizlemeye çalışıyor. Hala halkı ve halkın bu gerçeklerini yok sayıyor.

“MİLYONLARCA VATANDAŞ KARANLIKTA”

*Vatandaştan kopuk AKP, iftiralarına, algı oyunları devam edip, toplumun gerçeklerini görmek istemese de ülkede ne yazık ki, yoksulluk, yokluk, işsizlik, zamlar yüzünden milyonlarca ailenin elektrikleri de kesik.

Milyonlarca insan karanlıkta. Geçim derdi ile boğuşan vatandaş, yüzde 127’leri aşan zamlarla birlikte elektrik faturalarını da ödeyemez durumda. Sıkıntı çığ gibi büyüyor. Borcuna sadık vatandaş, icralık hale getirildi.

*Türkiye'nin her yerinde bu acı tablo var. Her iki kişiden birinin neredeyse icralık olduğu Kayserimizde de aynı tablo var. Bizler de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde milletin sesi olmak için mücadele veriyoruz.

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