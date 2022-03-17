Gemi faciası davasında 10 kişiye hapis cezası

İzmir Askeri Tersanesi'nde 2013 yılında batan bir gemide 10 kişi hayatını kaybetmişti. Açılan dava 9 yıl sonra sonuçlandı ve 10 kişiye hapis cezası verildi.

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İzmir Askeri Tersanesi'nde 2013'te onarım sırasında batan askeri gemide 8 asker, 2 işçi hayatını kaybetmişti. Asker ve işçilerin hayatını kaybetmesine sebep olduğu düşünülen subay, astsubay ve sivil personel hakkında Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kamu davası açılmıştı.

HAPİS CEZALARI VERİLDİ

Davanın karar duruşmasında Üsteğmen Çağatay Eroğlu, Albay Şevket Yürük, Başçavuş Yüksel Çağlar, Albay Murat Öztürk, Üsteğmen Ramazan Küpeli ve Turgay Tepe'ye ‘taksirle adam öldürme' suçundan ayrı ayrı 11 yıl 8 ay hapis cezası ve 3 yıl görevden uzaklaştırma cezası verildi.

“GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR”

Kazada tali kusurlu olan Önder Uğurlu, Engin Uzla, Cem Tuncer ve Önder Çalkan hakkında ise her birine 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Yargılanan diğer 7 sanık ise beraat etti.

Ölen işçilerin avukatı Erol Özcan, karar sonrası “Ölüm hemen, 5-10 dakikada geldi, adalet sekiz yıl üç ay sonra yetişti. Adalet hep geç kalıyor. Geciken adalet adalet değildir” açıklamasını yaptı.

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