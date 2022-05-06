Genç arkeolog lösemiye yenildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan, İzmir'de özel bir hastanede lösemi tedavisi gören Hande Kötek hayatını kaybetti. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde arkeolog olarak çalışan 30 yaşındaki Kötek'in ölümü sevenlerini üzdü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan, İzmir'de özel bir hastanede lösemi tedavisi gören Hande Kötek'in ilik naklinin ardından hayatını kaybettiği belirtildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde arkeolog olarak çalışan 30 yaşındaki Kötek'in ilik naklinin ardından durumunun kötüleştiği ve bugün hayatını kaybettiği belirtildi. Kötek'in vefatı arkadaşları ve yakınları arasında büyük üzüntü yarattı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün yaptığı açıklamada “Başımız sağ olsun. Bir süredir lösemi tedavisi gören Büyükşehir ailemizin üyesi, güzeller güzeli kızımız Hande Kötek’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir Prof. Dr. Rona Aybay hayatını kaybetti