Genç çift feci şekilde can verdi
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet şarampole yuvarlandı. Kazada Hüseyin Sina Turan (40) ve eşi Ayşe Turan (26) hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesindeki Kargasekmez mevkisinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen Hüseyin Sinan Turan yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Motosikletin parçalandığı kazada sürücü Hüseyin Sinan Turan ve eşi Ayşe Turan hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)