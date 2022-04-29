Gençler, Akşener’e kaygı ve sorunlarını anlattı: Herkes bir Atatürk bekliyorsa, o Atatürk kim olacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e gençler, kaygı ve sorunlarını anlattı. Gençlerden biri, Akşener'e "Bu ülkeyi bu duruma bizler getirmedik ama bu durumdan kurtarmak bizim kesinlikle görevimiz. Herkes bir Atatürk bekliyorsa, o Atatürk kim olacak?" diye sordu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, gençlerin sorunlarını ve fikirlerini dinlediği, “Gençler İçin Gençlerle Beraber” isimli programın 4. bölümünü yayınladı.

Videoda gençler sorunlarını Akşener’e şu ifadelerle anlattı:

-“Bir şeylerin düzeleceğine inancım kalmadı. Keşke bir hayalim olsaydı. Zamanında gençliğini doya doya yaşayan insanlar, bizim gençliğimizi yaşamamıza engel oldular.”

-“Fikir özgürlüğümüz yok. İstediğimiz hiçbir şeyi söyleyemiyoruz.”

-“Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Gitmek istiyorum.”

-“Ülkeye olan umudumu kaybettim.”

-“‘Çocukluğunu çaldılar bunlar. Gençliğini çaldılar. Geleceğini, hayallerini, özgürlüğünü çaldılar. Niye kalıyorsun?’ diyorum. Ben kalmazsam, o kalmazsa, kim kalıp bu karanlıkları aydınlığa çıkaracak ki?”

-“Ya bir kurtarıcı arıyorsun, ya bir şey arıyorsun. Ama ne kadar çığlık atsan da duyan yok.”

-“Bu ülkeyi bu duruma bizler getirmedik ama bu durumdan kurtarmak bizim kesinlikle görevimiz. Herkes bir Atatürk bekliyorsa, o Atatürk kim olacak?”

-“5 sene sonrasını ben göremiyorum. Çünkü akademide bir yer alabilecek miyim, her hangi bir okulda bir yer alabilecek miyim bilmiyorum.”

Meral Akşener de “Ben sizlerin ciddiyetle siyaseti takip ettiğinizi sizden öğrendim. ‘Bu gençler, Türkiye’yi değiştirecek’ Doğru. Oy kullanırsanız değiştireceksiniz” dedi.

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