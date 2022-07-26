Gençler Trabzon’dan seslendi: ‘Kılıçdaroğlu söyler AKP yapmak zorunda kalır’

CHP Trabzon Gençlik Kolları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik vaatlerinin bulunduğu kitapçığı ve parti programını bir büyüteç ile birlikte AKP Trabzon İl Başkanlığı'na kargoladı. KYK borçları ile ilgili açıklama yapan CHP Gençlik Kolları Başkanı Çavuşoğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu söyler, AKP yapmak zorunda kalır” dedi.

Elif ÇAVUŞ

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CHP Trabzon Gençlik Kolları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KYK borçlarının silineceği vaadinin ardından, iktidarın KYK borçlarının geri ödemeleri kararı ile ilgili Trabzon Meydan Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

“EKSİK DE OLSA MEMNUNİYETLE KARŞILADIK”

Açıklamayı yapan CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğulcan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

* “Geçtiğimiz haftalarda KYK borçlarının geri ödemelerinin açıklanmasının ardından Gençlerin Demokrat Amcası, Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda’ şeklindeki çağrısı ve çabalarının ardından iktidarın KYK borçlarının faizlerine yönelik yapmış olduğu çalışmayı eksik de olsa memnuniyetle karşıladık.

* Doğduğu topraklarda doymak isteyen, iyi bir eğitim alıp memleketine hizmet etmek isteyen, eğitim alabilmek için borçlanmak zorunda kalan, devletin kendilerine en açık ifadesiyle tefecilik yapmaya çalıştığı milyonlarca KYK borçlusu genç arkadaşımız adına Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Kılıçdaroğlu!”

“KILIÇDAROĞLU SÖYLER, AKP YAPMAK ZORUNDA KALIR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye siyasetine yeni bir slogan kazandırdığını ifade eden Çavuşoğlu, “O slogan; Kemal Kılıçdaroğlu söyler, AKP yapmak zorunda kalır” dedi.

5 VAADİMİZİ HAYATA GEÇİRMEYE DAVET EDİYORUZ

KYK borçlarının sıfır faizle yapılandırılması, faizsiz ve taksitli geri ödeme sürecinin işe başladıktan sonra uygulamaya konulmasının CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gençlere 6 vaadinden biri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, geri kalan 5 vaat için AKP'ye seslendi. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

” 1- Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.

2- Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak.

3- Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart ya da mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama, finansal teknoloji ürünü olacak.

4- Gençlerden pasaport çıkarma işlemi ya da yurtdışına çıkış harcı alınmayacak.

5- Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak.

* Kısa da olsa hala zamanınız varken sizleri diğer 5 vaadimizi de hayata geçirmeye davet ediyoruz.”

Çavuşoğlu daha sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gençlere vaatlerinin yer aldığı kitapçığı ve parti programını bir büyüteç ile birlikte AKP Trabzon İl binasına kargolayacaklarını söyledi.

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