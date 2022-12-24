Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 sözleşmeli antrenör alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre 685 Sözleşmeli Antrenör istihdam edecek.

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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre 685 Sözleşmeli Antrenör istihdam edecek.

Adaylar başvurularını Sözleşmeli Antrenör kadroları için 26 Aralık 2022 (10.00) – 30 Aralık 2022 (17.00) tarihleri arasında, Millilik Kapsamında Sözleşmeli Antrenör kadroları için 26 Aralık 2022 (10.00) – 06 Ocak 2023 (17.00) tarihleri arasında, e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

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