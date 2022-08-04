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Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapıyor! İşte başvuru tarihi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere 1017 işçinin alınacağını duyurdu. İşte başvuru tarihi...

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Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapıyor! İşte başvuru tarihi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 1017 işçinin alınacağını ifade eden Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı;

“GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete'de yayımlanacak” dedi.

BAŞVURU TARİHİ

İşçi alımı için başvuru tarihini de açıklayan Kasapoğlu, “Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

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