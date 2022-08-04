Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapıyor! İşte başvuru tarihi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere 1017 işçinin alınacağını duyurdu. İşte başvuru tarihi...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 1017 işçinin alınacağını ifade eden Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı;
“GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete'de yayımlanacak” dedi.
BAŞVURU TARİHİ
İşçi alımı için başvuru tarihini de açıklayan Kasapoğlu, “Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.