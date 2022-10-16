Genel Maden İşçileri Sendikası’ndan Bartın açıklaması

Bartın Amasra'daki maden ocağı patlamasıyla ilgili açıklama yapan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, "En yakın zamanda da bütün riskler ortadan kalktıktan sonra ocaklarımız üretime başlayacaktır. Burada bilimsel bir sonuç ortaya koymadığımız sürece şu oldu bu oldu gibi bir şey deme şansımız yok" dedi.

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GMİS Başkanı Hakan Yeşil, Bartın Amasra’daki maden ocağı patlamasıyla ilgili açıklama yaptı. Yeşil, yangının söndürülmesinin ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasıyla birlikte üretimin yeniden devam edeceğini söyleyerek, şöyle konuştu:

* “Bizler de sendika olarak bunun takipçisi olacağız. Bugün itibariyle patlama olan ocağımız hem başından hem dibinden kapatılarak oradaki açık yangının söndürme çalışmaları yapılıyor. En yakın zamanda da bütün riskler ortadan kalktıktan sonra ocaklarımız üretime başlayacaktır.

“SORUNLAR VE SORUMLULAR BİR AN ÖNCE ORTAYA ÇIKACAKTIR”

* Burada bilimsel bir sonuç ortaya koymadığımız sürece şu oldu bu oldu gibi bir şey deme şansımız yok. Çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanımız da geldi. 5 savcı konuyu araştırıyor.

* Sorunlar ve sorumlular bir an önce ortaya çıkacaktır. Biz de takipçisiyiz. 6 yaralımız İstanbul’da onları yakinen takip ediyoruz. Buradaki hastanelerde şu anda 5 kişi var. 1 arkadaşımız taburcu oldu.” (DHA)

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