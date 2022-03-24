Genel müdürün ardından bir ilginç açıklama da AKP’li başkandan

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun’un et zammına ilişkin "Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık” sözlerine tepkiler sürerken AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay’dan da ilginç bir açıklama geldi. Uluçay, “Kış dönemlerinde özellikle Ramazana girerken et fiyatları her zaman yükselir” dedi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'le birlikte basın toplantısı düzenledi.

“ŞEKERLE İLGİLİ EN ÇOK SIKINTI YAŞAYAN İLLERDEN BİRİSİYİZ”

AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Uluçay, şeker krizinden en çok etkilenen şehir olduklarını belirtti.

Kentte yaşanan şeker kriziyle ilgili yaşanan sıkıntıları yetkililere ilettiklerini kaydeden AKP'li Uluçay şunları söyledi:

“Şekerle ilgili en çok sıkıntı yaşayan illerden birisiyiz. Bununla ilgili sayın milletvekillerimizle ve başkanımızla birlikte açıkça raporlarımızla beraber ne kadar şeker üreticisi var? Ne kadar ihtiyaç var? Bu gibi sıkıntıları tek tek bakanımıza belirttik. İnşallah Afyonkarahisar özelinde de bir çalışma gerçekleştirilecek.

Ziyaret sırasında Ticaret Bakanımızla görüştüğünde denetimlerin sıklaştırılacağından bahsetmişti. Biraz önce ulusal bir haber sitesinde de okuduk. Bugün itibariyle şeker fabrikalarına yapılacak denetimler artırılacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından bu denetimler titizlikle devam edecek inşallah. Buradan Afyonkarahisar şeker üreticilerimizin her zaman yanında olduğumuzu ve yaşanılan sıkıntıların bayramdan önce giderileceği noktasında çalışmalarımızın devam ettiğini belirtmek istiyorum.“

“RAMAZAN'A GİRERKEN ET FİYATLARI HER ZAMAN YÜKSELİR”

Et fiyatlarındaki yükselişe ilişkin de açıklama yapan Hüseyin Ceylan Uluçay,

“Afyonkarahisar'da hayvancılık genel müdürümüzle Zekeriya Bey ile konuştuğumuzda hayvan sayımının yapıldığını ve yeterli hayvan sayısının olduğunu belirtti. Kış dönemlerinde özellikle Ramazana girerken et fiyatları her zaman yükselir. Bugünle ilgili bir durum değil bu.

Tarım Bakanlığımızın almış olduğu önlemler ve Türkiye genelinde kesim yapabilme yetkisini tekrar eline alması dolayısıyla şu iki haftadır tekrar dengede gidiyor. İnşallah hayvan üreticilerine verilecek desteklerle çiftçimizde destek alarak zarar etmeyecek ve hayvan yetiştiriciliği de artacak inşallah.

Ramazan’da fiyatların yükselmesi tamamen arz-talep meselesinden kaynaklanıyor. Kurban Bayramında da et fiyatları ucuzlar” şeklinde konuştu.

OSMAN UZUN'UN AÇIKLAMALARI DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde kırmızı et satış fiyatına yüzde 48 zam yapan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun da, “Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var” ifadelerini kullanmış ve büyük tepki toplamıştı.

İlginizi Çekebilir Et ve Süt Kurumu yüzde 48 zam yaptı, kuyruklar uzadıkça uzadı