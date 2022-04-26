Gezi kararı için ses yükselttiler: Demokrasiyi öldürdünüz, adaleti katlettiniz

Gezi davasıyla ilgili karar protesto etmek için Manisa’da Emek Demokrasi ve Barış Platformu oturma eylemi yaptı. ‘Gezide Adalet İstiyoruz’ sloganlarının yükseldiği eylemde konuşan SES Manisa Şube Başkanı Figen Pehlivan, verilen karar ilgili olarak, “Gezide demokrasiyi öldürdünüz. Adaleti katlettiniz. Bu kararların adaletle değil siyasetle oluşturulduğu gün gibi açıktır.” diye konuştu.

İlker KILIÇASLAN

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Gezi davasıyla ilgili verilen karara karşı Türkiye'nin dört bir yanından tepkiler devam ediyor. Manisa'da çeşitli sivil toplum örgütlerini, sendikaların ve siyasi partilerin biraraya geldiği Emek Demokrasi ve Barış Platformu verilen karara tepki amacıyla Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda oturma eylemi yaptı.

Gezi olaylarında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu ‘Gezi Şehitleri Onurumuzdur' yazı pankart eşliğinde düzenlenen eylemde katılanlar ‘Gezi'de Adalet İstiyoruz', ‘Hak, Hukuk, Adalet', ‘Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam' ve Faşizme Karşı Omuz Omuza' sloganları atarak karara tepki gösterdi.

“TEMEL HAK VE TALEP ARAYIŞLARI KARALANMAK İSTENMEKTEDİR”

Oturma eylemi öncesinde konuşan platform sözcüsü ve Sağlık Emekçileri Sendikası(SES) Manisa Şube Başkanı Figen Pehlivan, gezi olaylarının Anayasal zeminde yapılmasına karşın verilen kararla Türkiye'de insanların hak arayışlarının karalanmak istendiğini ifade etti.

SES Manisa Şube Başkanı Pehlivan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Gezi protestolarının Anayasal zeminde olduğu, düşünce ve ifade özgürlüğü sayılması gerektiği yargı kararıyla 2 defa tescillenmesine rağmen üçünce defa yargılanmaya çalışılan Gezi olayları damgalanmak, Gezi Parkını ve çevreyi korumak isteyen ve toplumun her kesiminin desteğini alan temel hak ve talep arayışları karalanmak istenmektedir. Bu dava adil koşullarda gerçekleşmemiştir. Davanın üye hakimi iktidarda bulunan AKP'nin milletvekili adayı olmuştur. Davadan çekilmesi için yapılan başvurular ve sanıkların savunma hakları, adil yargılanma hakları ihlal edilmiştir.”

“BİZ HEPİMİZ ORADAYDIK”

SES Manisa Şube Başkanı Pehlivan açıklamasını devamında, Gezi olaylarında hayatını kaybedenlerin gereken cezaları almadığını hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti: “Gezi den bu yana 9 yıl geçti. Berkin Elvan'ın, Ethem Sarısülük'ün, Ali İsmail Korkmaz'ın, Abdullah Cömert'in, Medeni Yıldırım'ın, Hasan Ferit'in, Ahmet Atakan'ın, Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne, binlerce insanımızın yaralanmasına neden olan insanlık dışı saldırıları gerçekleştirenler korundu, yargılanmış gibi yapıldı. Diğer taraftan siyasi iktidar, keyfi ve siyasi saiklerle ve hukuksuz biçimde seçtiği 17 kişi nezdinde Gezi'yi mahkum edeceğini sanıyor. Halbuki hepimiz oradaydık, milyonlardık. Yaşamımızın her anına ve mekânına müdahale etmeyi kendine hak görenlere karşı cıvıl cıvıl bir enerjiyle, rengârenk bir umutla, barış, demokrasi ve adalet talebiyle oradaydık”

“DEMOKRASİYİ ÖLDÜRDÜNÜZ, ADALETİ KATLETTİNİZ”

Gezi davasında verilen kararın siyasi bir karar olduğunu söyleyen şube başkanı Pehlivan son olarak şu ifadelere yer verdi: “Bu kararların adaletle değil siyasetle oluşturulduğu gün gibi açıktır. Bu karar ile demokrasiyi öldürdüler, adaleti ise katlettiler. Bizler meslek örgütleri ve sendikalar olarak hepimiz için adaleti, demokrasi için adaleti sağlamak yolunda mücadelede kararlıyız. Toplumsal muhalefeti sindirerek, demokrasiyi yok ederek alınacak bir yol yoktur. Uyarıyoruz ve en temel hak ve hürriyetleri ihlal edilen kurmaca Gezi Davası sanıklarını savunmayı sonuna kadar sürdüreceğimizi belirtiyoruz.”

Konuşmaların ardından eyleme katılanlar verilen kararı protesto etmek amacıyla dakikalık oturma eylemi yaptı.

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