Gezi tutuklularının ailelerinden ortak açıklama

Gezi tutukluları Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın aileleri ortak mesaj yayınladılar. Mesajda, "Hukuk güvenliğinin yeniden tesis edildiği özgür günlerde kucaklaşmak üzere gururla yanlarındayız." denildi.

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Gezi davasında, haklarında 18’er yıl hapis cezası verilen Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın aileleri ortak mesaj yayınladılar.

“GEZİ ONURUMUZDUR”

Ortak mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Mesleklerini toplum yararına onurla yürüten, demokrasiye, adalete ve gelecek güzel günlere ışık tutan Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman siyasi bir karar sonucunda başları dik bir şekilde hukuksuzluğun esiri olarak bugün biz ailelerinden ayrı. Hukuk güvenliğinin yeniden tesis edildiği özgür günlerde kucaklaşmak üzere gururla yanlarındayız. #GeziOnurumuzdur”

Dün 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda mesaj yayınlayan Yapıcı, Atalay ve Kahraman, Ramazan Bayramı dolayısıyla da ortak bir açıklama yaptılar. Üç kişi adına yapılan açıklamada, “Tüm dostların Ramazan Bayramı’nı kutluyor, dayanışma ve sevgi ile kucaklıyoruz. Bakırköy ve Silivri’den selamlarla” denildi.

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