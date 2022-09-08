Gri pasaport skandalında adı geçen AKP’li tahliye edildi

Malatya’da AKP’li Yeşilyurt Belediyesi ile bir dernek arasındaki protokol kapsamında hizmet pasaportu düzenlenerek yurt dışına giden 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği ortaya çıkmıştı. “Gri pasaportla insan kaçakçılığı” skandalının soruşturmasında, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısının ardından eski Servi Belediye Başkanı Ali Ayrancı da tahliye edildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için 45 kişiyi yurt dışına göndermiş, ancak gidenlerden sadece 2 kişi geri dönmüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmıştı. Gri pasaport skandalı soruşturmasında eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl’ün Servi beldesinin eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ile Almanya’daki organizatör Ersin Kilit “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla 22 Haziran’da tutuklanmıştı. Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş yapılan itiraz üzerine, daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

ALİ AYRANCI SERBEST BIRAKILDI

Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl’ün Servi beldesinin eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ile Almanya’daki organizatör Ersin Kilit “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla 22 Haziran’da tutuklanmıştı. Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş yapılan itiraz üzerine, daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Bingöllü eski belde belediye başkanı Ali Ayrancı’yı göçmen kaçakçılığı dosyasından adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 7. Asliye Ceza Mahkemesi, göçmen kaçakçılığı soruşturasında tutuklu olan Ersin Kilit’in tahliye talebini ise reddetti.

“SKANDALIN MERKEZİNDEKİ İSİMLER BİR BİR TAHLİYE EDİLİYOR”

Gri pasaport soruşturmasında tutuklu bulunan Ali Ayrancı'nın tahliye kararı sonrasında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Dünyada ve ülke tarihimizde ilk kez resmi-gri pasaportlar kullanılarak insan kaçakçılığı yapıldı. Tüm dünyaya rezil olduğumuz yetmedi, aylar sonra bir soruşturma başlatıldı, idari soruşturma sonuçsuz kaldı ve aradan geçen 17 ay sonra şimdi de skandalın merkezindeki isimler bir bir tahliye ediliyor. Ortada delilli ispatlı suç var ama suçlu yok. Belediye başkanları suç işlediklerini itiraf ediyor; ne valilik, ne Bakanlık, ne Danıştay sorumluluk alıyor. Mahkemeler de ayan beyan işlenen suçlarda tahliye kararları veriyor. Malum Yeşilyurt Belediye Başkanı skandalı ortaya çıkardıktan sonra belediye meclisi üyelerimizle, şahsıma “niye kaçakçılığı ülkeye duyurdunuz” diye serzenişte bulunmuştu. Bu gidişle “suçlu CeHaPe” diyecekler, suçu da partimize yıkacaklar” diye konuştu.

“SUÇLU AKP'LİYSE HİÇBİR SORUMLULUK YOK”

“İnsan kaçakçılığını CHP'li belediyeler yapsaydı dünyayı başımıza yıkarlardı” diyen Ağbaba, “İnsan kaçıran aklanıyor, para yiyen aracılar aklanıyor, belediye görevlileri ‘alakam yok' diyor, valilik ‘suçun konusu benim alanıma girmiyor' diyor, Danıştay ‘soruşturma izni vermem' diyor, İçişleri Bakanlığı ‘müfettiş görevlendirdik, bir şey çıkmadı' diyor, bu sırada kaçıp gidenler aranıyor… Öyle bir dümen ki, belediye başkanları itiraf etse de, kaçanlar ‘bizi belediye kaçırdı, parayla gri pasaport verdiler' dese de, ortada resmi belgeler olsa da bir suçlu yok. Ceza hukuku delilden suçluya gider, bunlar suçluya bakıp suçu ortadan kaldırıyorlar. Suçlu AKP'liyse hiçbir sorumluluk yok. Şimdi bu skandalın da üzerini kapatmaya çalışıyorlar. Biz bu konuyu kapatmadık, skandalın örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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