Gri pasaport skandalında savcı üç kişi için ceza istedi

Malatya’nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nde hizmet pasaportu düzenlenerek yurt dışına gönderilen iki kafileden toplam 90 kişinin ülkeye dönmemesi ile ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, organizatör Ersin Kilit ve Bingöl Servi beldesinin eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı’nın göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla cezalandırılmaları istendi.

Evren DEMİRDAŞ

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Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020'de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi' için 90 kişiyi yurt dışına göndermiş, ancak gidenlerden sadece 2 kişi geri dönmüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.

Gri pasaport skandalı soruşturmasında eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl'ün Servi beldesinin eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ile Almanya'daki organizatör Ersin Kilit “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla 22 Haziran'da tutuklanmıştı.

Şüphelilerin avukatları tarafından yapılan itirazlar sonrasında tutuklanan isimler serbest bırakılmıştı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Ali Ayrancı, Bekir Karakuş, Ersin Kilit'in “Göçmen Kaçaklığı' yaptıkları iddiasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

PARA KARŞILIĞINDA ANLAŞTILAR

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Servi Belediye eski başkanı Ali Ayrancı ve organizatör Ersin Kilit’in yurt dışına Türk vatandaşı şahısları para karşılığı göndermek üzere anlaştıkları, bu konuda çeşitli belediyelerle irtibat kurarak yasal görünüm elde etmek amacıyla projeler kapsamında işlemleri yürütmeyi kararlaştırdıkları bilgisine yer verildi.

Zanlıların bu amaçla Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nde o dönem başkan yardımcılığı yapan ve öncesinde tanıştıkları Bekir Karakuş ile irtibat kurdukları aktarıldı.

BELEDİYE BAŞKANINI İKNA ETTİLER

Şüphelilerin Malatya’da birkaç kez görüştükleri, olayın ayrıntıları üzerinde anlaştıktan sonra Bekir Karakuş’un Ali Ayrancı’yı da yanına alarak durumu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a aktardığı belirtilen iddianamede, Çınar’a yurt dışında bulunan ve hayırsever bir Türk vatandaşının çeşitli projeler kapsamında belediye çalışanlarını yurt dışına gezi ve araştırma yapmak amacıyla götürmek istediğini, tüm masrafların bu şahıs tarafından karşılanacağını, bu projelerin kamusal projeler olması nedeniyle şahsın da masraflarını Alman makamlarından karşılayacağını, projeler nedeni ile belediyenin herhangi bir yük üstlenmeyeceğini belirterek Başkan Çınar’ı ikna ettikleri yer aldı.

PASAPORTLAR İMHA İÇİN İL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMİŞ

Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş'un ise bir kısım belediye personeli ile birlikte ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirme Projesi’ adı altındaki projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden savcılık iddianamesinde şu bilgilere yer verdi:

“Bu amaçla Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği ile irtibat kurdukları, daha önce tespiti yapılan ve Malatya dışında bulunan şahısları anılan derneğe üye yaptıkları, dernek ile belediye arasında protokol yaptıkları, akabinde belediyeden ilgili meclis kararları ile gerekli diğer resmi işlemleri gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır.

15 Şubat 2020 ve 19 Eylül 2020 tarihlerinde olmak üzere iki kafile halinde daha önce tespiti yapılan ve kendilerine hizmet pasaportu çıkardıkları kişileri yurt dışına gönderdikleri, ilk kafile ile birlikte bir kısım belediye çalışanının da proje kapsamında Almanya’ya gönderildiği tespit edilmiştir.

Belediye çalışanlarının projeye dahil edilmesinin amacının projenin gerçek bir proje olduğu yönünde görüntü verilmek istenmesi olduğu nitekim giden belediye personelinin gerçekten Almanya’da gezi ve inceleme işlemlerini gerçekleştirdikleri, yurt dışına gönderilen şahıslardan hiçbirinin yurda geri dönmediklerinin anlaşılmıştır.

Şahısların yurda çıkışta kullanmış oldukları pasaportların dönüş mührü bulunmaksızın belediyeye akabinde imhası için İl Nüfus Müdürlüğü’ne gönderildiği öğrenilmiştir.”

YURT DIŞINA GİDENLERDEN 4 BİN 500 İLE 7 BİN EURO ALINMIŞ

İddianamede, bir kısım tanık beyanlarında yurt dışına giden yakınlarının 4 bin 500 ile 7 bin Euro arasında değişen meblağlarda bir parayı tanımadıkları birilerine ödedikleri ifade edildi.

Şüphelilerin yurt dışına giden şahıslardan miktarı tespit edilemeyen paraların alındığının anlaşıldığına dikkat çeken savcılık, yurt dışına giden belediye çalışanlarının masraflarının tamamının şüphelilerden Ersin Kilit tarafından karşılandığını ve Kilit'in diğer şüpheli Bekir Karakuş aracılığıyla Yeşilyurt Belediyesi Hayır Çarşısı’na yardımda bulunduğunu kaydetti.

Tüm şüphelilerin yasal yolları ve Yeşilyurt Belediyesi’ni kullanarak dosyada isimleri geçen 90 kişiyi yurt dışına kaçırarak göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri ifade edilen iddianamede “Anlatılanlar ışığında şüphelilerin açık yargılamasının yapılarak ayrı ayrı cezalandırılmalarına, kasten işlemiş oldukları suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetlerinin kanuni sonucu olarak TCK 53 maddesi gereğince belli haklardan yoksun bırakılmalarına, gözaltında ve tutuklulukta geçirdikleri sürenin TCK 63 maddesi gereğince verilecek cezadan mahsubuna, karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur” denildi.

TAHLİYE EDİLMİŞLERDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl'ün Servi beldesinin eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ile Almanya'daki organizatör Ersin Kilit, “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla 22 Haziran'da tutuklanmıştı.

Temmuz ayının ilk haftasında Bekir Karakuş, eylül ayının ilk haftasında Ali Ayrancı ve son olarak 14 Eylül'de de Ersin Kilit serbest bırakılmış ve gri pasaport skandalında tutuklu kalmamıştı.

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