Gülistan Doku’nun babasından dönemin Valisi Tuncay Sonel hakkında suç duyurusu

Tunceli'de 753 gündür haber alınamayan üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasının baş şüphelisi Zeynal Abarakov'un annesi Cemile Yücer, CİMER'e dilekçe yazmıştı. Dilekçede oğlu olan baş şüpheli Zeynal Abarakov’un dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve yetkililerin bilgisi dahilinde Rusya’ya gönderildiğini iddia etmişti. Gülistan Doku’nun babası Halit Doku, Cemile Yücer’in iddialarıyla ilgili dönemin valisi Tuncay Sonel hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Rus uyruklu Zeynal Abarakov’un annesi Cemile Yücer’in yakın bir zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bir dilekçe yazdığı ortaya çıktı. Cemile Yücer, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ilgili de iddialarda bulundu. O iddialara ilişkin Gülistan Doku'nun babası Halit Doku vali Tuncay Sonel hakkında suç duyurusunda bulundu.

“‘KIZININ BEDENİNİ VERECEĞİM' DEYİP İKİ OLDU BİZİ BU ŞEKİLDE BEKLETTİ”

Baba Halit Doku Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu şikayet dilekçesinde şunları kaydetti:

* Ben iki yıldır kayıp olan Gülistan Doku'nun babasıyım. Kızımın kayıp haberini aldığım gün Tunceli iline geldim. Dönemin valisi Tuncay Sonel ile görüştüm. Kızımın intihar ettiğini söyledi. ‘Kızının bedenini vereceğim' deyip iki yıl oldu bizi bu şekilde bekletti.

* Baş şüpheli Zeynel Abarakov' un kızımı 4 Ocak 2020 tarihinde gece darbettiğini ve sabah tekrardan Zeynal'in Gülistan’a bağırıp kaba kuvvet uyguladığını, bu durumun kamera kayıtlarında mevcut olduğu, kızımın en son Zeynel Abarakov ile görüştüğü, bu son görüşmeden sonra kızımdan bir haber alamadığımı, bu durumu defalarca Tuncay Sonel’e anlatmama rağmen bizi dinlemeyip hep bize kızımızın intihar ettiğini, bize kızımızın bedenini vereceğini söyleyip, bizi bu karanlıkta bırakıp Zeynal Abarakov'u yurt dışına gönderdi.

* Baş şüpheli Zeynel’in annesi Cemile Yücer Cumhurbaşkanına CİMER üzerinden bir dilekçe yazıp oğlunu Rusya’ya, Tuncay Sonel ve yetkililerin gönderdiğini söyledi. Bu dilekçe savcılık dosyasında mevcut, dönemin valisi Tuncay Sonel baş şüpheli olan Zeynel Abarokov’un kentten gitmesine engel olması gerekirken, şüpheli veya şüphelilerin yargılanıp sorgulanması gerekirken Zeynel Abarokov'un kentten gitmesine izin verdi.

* Zeynel Abarokov isimli şahıs Rusya’ya gidip telefonu dahil bütün olası delilleri ortadan kaldırmıştır. Bu durumu Tuncay Sonel bilmesine rağmen görevini bu şekilde kötüye kullanıp kızıma ulaşmamdaki bütün yolları kapamıştır. Bunun nedenini bilmek istiyoruz. Tuncay Sonel isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim.

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