Gülşen’i tutuklamaya sevk eden savcı, şimdi de Celal Şengör’ü ifadeye çağırdı

Şarkıcı Gülşen'i 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddiasıyla tutuklamaya sevk eden savcı Türkşad Kunthan Uçuk, şimdi de Prof. Dr. Celal Şengör'ü bir televizyon programında söylediklerinden dolayı 'dini değerleri alenen aşağılama' iddiasıyla ifadeye çağırdı.

Fırat FISTIK

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Şarkıcı Gülşen’i ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan gözaltına alıp, tutuklamaya sevk eden savcı Türkşad Kunthan Uçuk, Prof. Dr. Celal Şengör’ü de ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

TELEVİZYON PROGRAMINDA SÖYLEDİKLERİ İÇİN İFADEYE ÇAĞRILDI

Bahse konu soruşturma ise Şengör’ün 23 Mayıs’ta katıldığı bir televizyon programında söylediği şu sözler nedeniyle başlatıldı:

“Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil…Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal kitap denilen aslında… Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır.

Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz işte musevilik, hristiyanlık, arkasından islam yani museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar. O adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı.”

10 GÜN İÇİNDE İFADE VERECEK

Avukat Celal Ülgen’in sosyal medya hesabından duyurduğu çağrıya göre Şengör’ün 10 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek ifade vermesi gerekiyor.

Savcı Uçuk, daha önce de Sedef Kabaş’ı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etmiş, Sezen Aksu’yu bir şarkı sözünden ötürü ‘Dillerini keseceğiz, beyinlerine sıkacağız’ diye tehdit eden 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut hakkında aynı suçtan kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

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