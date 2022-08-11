Gültekin Uysal: Adayın Altılı Masa içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz

6 muhalefet partisinin oluşturduğu Altılı Masa içinde yer alan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda paylaşım yaptı. Uysal, "Adayın 'Altılı Masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

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Altılı Masa’nın liderler zirvesi öncesi görüşmeler sürerken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etmişti.

Görüşmelerin yanı sıra, siyasi partilerden Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin adaylık açıklamaları da yapılmaya devam ediliyor.

Bugün, Gültekin Uysal, adaylık konusunda sosyal medya hesabından bazı mesajlar paylaştı. Uysal, “Adayın ‘Altılı Masa’ içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

“YENİDEN UÇLARA KAYMIŞ SİYASETİN MERKEZE GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Açıklamalarını sürdüren Gültekin Uysal, şunları belirtti:

* “Biz, yeniden uçlara kaymış siyasetin merkeze geleceğiniz düşünüyoruz. ‘Ötekisini olmayan’ bir siyasi geleneğiz!

* Türkiye'de yoksulluk, maalesef kalıcı hale geliyor.

* Devletin büyüklüğü etkinliği ile denktir. Binaların büyüklüğü ile değil!

* İnsanların kendi alın terinin karşılığını alabildiği bir iklimi oluşturmak gerekiyor.

“AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİLERİ İLE SİYASETİMİZİ BELİRLEMEYİZ”

* Sadece fikir birlikteliği yapmak yetmez, duygudaşlık da gerekir.

* Yolsuzluk, MGK tarafından ülkemizin güvenliğini tehdit eden birinci unsur olarak tanınmalı!

* Birliğimizin ve beraberliğimizin temeli eşit vatandaşlık hukukudur.

* Cumhur İttifakının tek bir hedefi var; Sayın Erdoğan ve yakın çevresinin iktidarını devam ettirmek.

* Biz, ahbap çavuş ilişkileri ile siyasetimizi belirlemeyiz!

“‘KUVVETLERİN UYUMU’ DİYEREK BİR KİŞİ HER ŞEYİ KONTROL EDİYOR”

* Yolunuz Beştepe'ye çıkıyorsa navigasyon kullanmanız yeter. Bu yol Demokrat Parti'nin üzerinden geçmez!

* Kayıtdışına çıkmış bir devlet mekanizması var. En basiti varlık fonu aldı altında ne kime satıldı, kime verildi bu konuda sağlıklı bilgiye sahip değiliz.

* Tahrip olmuş bir devlet yapısı var. ‘Kuvvetlerin uyumu’ diyerek bir kişi her şeyi kontrol ediyor; yürütmeyi de, yasamayı da, yargıyı da…

* Ümitsizliğe yer yok!”

“ADAY, AKTİF SİYASETİN İÇİNDE YER ALAN BİR SİYASİ PARTİ LİDERİ OLMALI”

Uysal, katıldığı televizyon programında ise “Bir ortak aday çıkarma kararlılığımız var. İsimler üzerinden hiçbir görüşme olmadı. Her siyasi parti bütün bunları kendi cephesinde değerlendiriyor. Burada temel strateji de hangi formülasyonla en azami neticeyi tartışmaya mahal bırakmayacak bir sonucu elde ederiz, temel kıstasımız bu. Önümüzdeki dönemin fonksiyon sahasını tarif ederken adeta devleti yeniden kuruyormuşçasına bir fonksiyon görecek bir siyasi liderliğe ihtiyacımız var. Aktif siyasetin içerisinde ve özellikle siyasi parti liderlerinden birisi olması gerektiği kanaatindeyim. Bu düşüncemi çok açık bir şekilde söylüyorum” dedi.

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