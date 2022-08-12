Gültekin Uysal: Memleketi yaktınız, nihayetinde bayrağımızı yaktırdınız
Suriye’deki olaylara ilişkin açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidara seslenerek "Hırsınızdan yandınız, memleketi yaktınız. Nihayetinde bayrağımızı yaktırdınız" dedi.
Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolündeki başta Azez ve Cerablus olmak üzere çeşitli bölgelerde, Türkiye karşıtı eylemler başladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde eylemcilerin Türk Bayrağı ve TSK’ya ait araçlara yönelik provokatif hareketlerinin görüntüleri tepkiyle karşılandı.
“SİYASAL OLARAK KAZANACAĞIZ DİYE TOPLUMSAL BARIŞI YAKTINIZ”
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Uysal, şunları belirtti:
* “-Devleti ele geçireceğiz diye yüzlerce yıllık teamülü, ilke ve birikimi yaktınız.
-Siyasal olarak kazanacağız diye toplumsal barışı yaktınız.
-Sandıktan birinci çıkmak için milletin sandığa güvenini yaktınız.
-İnadınız uğruna enflasyon ateşini yaktınız.
-Kadrolaşma uğruna gençlerin umutlarını yaktınız.
-Devletin kurumlarına güveni yaktınız.
“DIŞ POLİTİKADA İTİBARIMIZI YAKTINIZ”
-Sağlık çalışanlarını koruyamadınız, mesleğe inançlarını yaktınız.
-İşsizin, çalışanın, emeklinin geçinebilmek hayallerini yaktınız.
-Kadınların korkmadan sokağa çıkabilme imkanını yaktınız.
-Dış politikada itibarımızı yaktınız.
-Çocukları koruyamadınız, geleceklerini yaktınız.
-Paraya aşık oldunuz, rant uğruna ormanları yaktınız.
-FETO ile birlikte kumpaslarla suçsuz insanların hayatını yaktınız.
-Esad takıntısı uğruna Suriye’de gencecik fidanları yaktınız.
-Hırsınızdan yandınız, memleketi yaktınız. Nihayetinde bayrağımızı yaktırdınız.”