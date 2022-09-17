Gültekin Uysal: Üzgünüz, kızgınız

Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun idamlarının yıl dönümünde anıt mezarda düzenlenen anma töreninde konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Üzgünüz, kızgınız ve fakat onlardan miras aldığımız davayı ileriye taşımaya kararlıyız" dedi.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun idamlarının yıl dönümü dolayısıyla bugün anıt mezarda düzenlenen anma törenine katıldı.

ANMA TÖRENİNDE KONUŞTU

Gültekin Uysal, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Şehitlerimizi, demokrasi mücadelesi sırasında şehadete eren üç abide ismi anmak için bir araya geldik. Ne mücadeleler gördü bu memleket. Ne şehitler verdik.

Yunan İşgaline “olamaz” diyerek şehadete eren Hasan Tahsin’i, gerici bir ayaklanmaya direnirken şehit edilen Mustafa Fehmi Kubilay’ı mesela.

Ya Milli Mücadeleden sonra vatanın bekası için terör örgütlerine karşı hakramanca mücadele ederken şehadete ermiş binlerce Mehmetçik? Ya Cumhuriyet değerleri için vatanın her sathında görevini ifa ederken haince öldürülen şehitlerimiz!

Görevini ifa ederken şehadete eren Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz, şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın, Kaymakam kardeşimiz Muhammed Fatih Safitürk… Ya gül yüzlü şehidimiz Eren Bülbül…

“MİRAS ALDIĞIMIZ BU DAVAY İLERİ TAŞIMAYA KARARLIYIZ”

Ne şehitler gördü bu vatan. Bu vatanın, milletin kurtuluşu, devletin kuruluşu uğruna isimli isimsiz ne canlar şehadete erdi. Adını sayamadığımız on binlerce şehit; her birinin derdi millet, memleket.

İşte bugün de derdi millet, derdi memleket olan üç şehidimizi, işgalden kurtulan bu vatanın kurtuluşuna yarenlik, kuruluşuna eşlik etmiş ve nihayetinde milletimizin istikbali için büyük bir sorumluluk üstlenerek mücadelesini devam ettirmiş yiğitlerimizi anıyoruz.

Bir düşü gönderdiler idam sehpasına aslında. Bir tahayyülü… Türkiye adına kurulmuş büyük bir hayali çıkardılar 61 yıl evvel sehpaya.

Bir ülkenin kalkınma gayretlerini, bir milletin kurucu değerlerine, hedeflerine ulaşma gailesini, bir asırlık bir mücadeleyi nihayete erdirme azmini, demokrasiyi, adaleti çıkardılar sehpaya.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan Anadolu'ya satıh satıh taşıdığı cesareti, nakış nakış işlediği azmi, ilmek ilmek ördüğü kararlılığı çıkardılar sehpaya ve neticesinde medeniyet yarışında “ben de varım” demiş bir Milletin, Aziz Türk Milletinin bu yarıştaki varlığını…

Üç yiğidi gönderdiler dar ağacına, Üç yiğidi aldılar bizden ve ekmeğimize kan doğradılar, aşımızı yere çaldılar.

Üzgünüz, kızgınız ve fakat onlardan miras aldığımız davayı ileriye taşımaya kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle bugün burada andığımız Şehit Başbakanımız Adnan Menderes, onun bakanları Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve onlarca isimsiz kahramanı, bu acıyı ortak bir acı olarak yaşamış büyüklerimizi,

Kurucu Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ı, büyük liderimiz Süleyman Demirel'i, o bayrağı kendisinden sonra taşıyan Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı ve bugün bulunduğumuz bu alanda meftun bulunan Şehit Başbakanımızın eşi Berrin Menderes'i, onu kıymetli evlatları Aydın Menderes'i ve bulunduğumuz bu mekanda yatan tüm geçmişlerimizi, tüm şehitlerimizi de bu vesileyle rahmetle yad etmek istiyorum.”

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