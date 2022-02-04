Gül’ün eski avukatı coştu: Tarihteki tüm kahramanların muadili Erdoğan’dır

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski avukatı, AKP'nin kurucu üyelerinden Latif Cem Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler dizdi. Baran, “Fatih’in, Alpaslan’ın, Sultan Abdulhamit’in, Selahaddin Eyyubi’nin muadili Recep Tayyip Erdoğan’dır. Tarihteki kahramanların muadili bugün, Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi. Baran daha önce de Erdoğan’ı tüm dünya Müslümanlarının halife olarak gördüğünü söylemişti.

Müslüm EVCİ

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski avukatı, AKP’nin kurucu üyelerinden Latif Cem Baran, Kanal42 Televizyonunda katıldığı Reaksiyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“TARİHTEKİ KAHRAMANLARIN MUADİLİ ERDOĞAN'DIR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a methiyeler dizen Baran, şunları söyledi:

“Gelişmemizdeki ivme azaldı. Bizden daha sonra savaştan çıkan Almanya'nın durumunu incelediğimizde bazı hususlarda neden geç kaldık diye soruyoruz. Bunlar Erbakan Hoca'nın yaptığı ve yapmaya çalıştığı hususlardı.

Orada o arabaya benzin koymayan hain kimse, bugün de başarılı olmamızı istemeyenler aynı kafa ve zihniyetin ürünüdür. Günahıyla sevabıyla, iyi niyetli en azından bir cumhurbaşkanının önderliğinde ilerleyen bir Türkiye var.

Dönsem gitsem geriye, bugün ‘Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü alacakmış' dediklerinde ben o ordunun içinde olurum arkadaş. Sultan Alpaslan Malazgirt'e gidiyor, Bizans küffarı ile savaşacak. Sen neredesin diyen Anadolu genci olurum. Sultan Abdulhamit memleketi için bir karar veriyor, o gün yanında olurdum.

Hemen bugüne dönelim. Fatih'in, Alpaslan'ın, Sultan Abdulhamit'in, Selahaddin Eyyubi'nin muadili Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tarihteki kahramanların muadili bugün, Recep Tayyip Erdoğan'dır.”

“BAŞKA BAKANLIKLARDA DA DEĞİŞİM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Türkiye'de bir ekonomik krize ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Baran, “Ekonomik olarak sorun yaşamamız doğal. Müthiş günler geçiriyoruz diyemeyiz. Onun için Tarım Kredi Kooperatifi genel müdürü değişti.

Şimdi de bunların çoğu kapanıp, süpermarketler, zincir marketler arttığı için Tarım Kredi Koperatifleri marketleri de böyle bir yaygınlığa gitmişti. Ama baktık ki bazı ürünler piyasadan daha pahalı olabiliyor.

Cumhurbaşkanı burada bir dokunma yaptı. Ben başka değişimlerin de gerektiğini düşünüyorum, bakanların içerisinde özellikle” ifadelerini kullandı.

“3.DÜNYA SAVAŞI GİBİ SAVAŞLARIN AREFESİNDEYİZ”

Siyasetteki dilin daha da sertleşeceğini kaydeden Baran Şöyle konuştu:

“O dönemlerde Rahmetli Erbakan Hoca'nın tedrisatından geçmiş biriyim ben de. Hep birlikte bir masada oturulsa dahi, kimse Erbakan Hoca'nın iktidara gelmesini, görüşlerinin hayata geçmesini istemiyordu.

Partisi kapatıldığında kimse Erbakan Hoca'nın gözünün yaşına baktı mı acaba ? Bugünlerin doğum sancısını yaşadığımız günlerin aslında fragmanıydı. 2020-2030 arası hesap görme günü. Bu hesap görme gününde herkes bir duruş sergiliyor.

O yüzden bu tür sertleşmeleri çokça yaşayacağımız, hatta bunların çok hafif kalacağı günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum. Daha sert, daha kırılgan bir dönem geliyor. O yüzden herkes bir duruş sergilemek zorunda, gelecek yüzyılı şekillendirmek içim.

Biz bugün baktığımızda 2. Dünya Savaşı öncesindeki dünya bölge konjonktürü öncesindeki durumların bir başka modernize edilmiş halini yaşıyoruz şu an. 3.Dünya Savaşı gibi adını koyduğumuz savaşların hemen arifesindeyiz”

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