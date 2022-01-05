Güncel corona verileri açıklandı! Günlük vaka sayısında rekor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 5 Ocak 2022 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 143 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise rekor yaşandı. Omicron varyantına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 5 Ocak verilerine göre, 417 bin 787 test yapıldı.

GÜNLÜK VAKA SAYISINDA REKOR

Son 24 saatte, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi. Böylece Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şimdiye kadar tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmış oldu.

16 NİSAN 2021’DE 63 BİNDEN VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Türkiye’de daha önce 16 Nisan 2021 yılında 63 bin 82 vaka tespit edilmişti.

143 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan bugün 29 bin 316 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 143 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 4 Ocak verilerine göre, dün 382 bin 888 test yapılmıştı. Dün, 54 bin 724 vaka tespit edilirken, 137 kişi hayatını kaybetmiş ve 26 bin 561 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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