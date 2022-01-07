Güncel corona virüsü verileri açıklandı! Bakan Koca’dan ‘tedbir’ uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 157 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında düne göre düşüş yaşanırken, Bakan Koca "Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin” uyarısında bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 7 Ocak Cuma gününün verilerine göre, 406 bin 796 test yapıldı.

63 BİNDEN FAZLA YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Güncel verilere göre, 63 bin 214 yeni vaka tespit edilirken 157 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 29 bin 197 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN ‘TEDBİR’ UYARISI

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin” uyarısında bulundu.

DÜN 68 BİN 413 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 6 Ocak Perşembe gününe ait verilere göre, 68 bin 413 vaka tespit edilirken 156 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan, dün, 418 bin 823 test yapılmış ve 25 bin 502 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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