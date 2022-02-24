Gürdeniz: Karadeniz’de fırtına başlamak üzere

Kanal İstanbul tartışmalarının yoğunlaştığı günlerde yaptıkları açıklama ile Möntrö Sözleşmesi'ne dikkat çeken ve haklarında Ankara'da dava açılan emekli amirallerden bazıları bugün İstanbul'da talimatla ifade verdi. Montrö davası için ifade veren emekli amirallerden Gürdeniz, 7 Aralık 2021'deki sözlerini bir kez daha hatırlattı, "Rusya Ukrayna sınırı barut fıçısı, Karadeniz’de fırtına başlamak üzere, Montrö yeniden dünya gündemine gelecek" dedi.

Hayati ARIGAN

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Kamuoyunda emekli amiraller bildirisi olan açıklamayla ilgili olarak 104 sanık hakkında, “Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul’da yaşayan emekli tümamiral Cem Gürdeniz, bugün avukatı Şule Nazlıoğlu Erol ile Çağlayan’daki İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki talimat duruşmasına katıldı. Gürdeniz’e destek için çok sayıda kişi de duruşma salonuna geldi.

“BU DAVA HUKUK SİSTEMİNİN SİYASALLAŞTIĞINI GÖSTERİYOR”

Gürdeniz mahkemede verdiği ifadesinde, “Bu dava bütün hukuk sisteminin siyasallaştığını gösteriyor. Whatsapp grupta şerefli Türk amirallerinin hazırladığı çok masum açıklamayı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili kamuoyunda menfi yönde tartışılması için yapıldığını görünce destek verilmesi gerektiğini düşündüm. Bahriyeli olarak ömrümün 50 yılını verdim. Metinde sarıklı amiral eleştirisi de vardı. Türk amirallerinin Montrö duyarlılığı ve sarıklı amirale ilişkin duyarlılığını gösterdik. Pişman değilim” dedi.

Aynı şekilde İstanbul Adliyesi’nde talimatla ifade veren emekli amirallerden Türker Ertürk de beraatını talep ettiğini söyledi. Ertürk, “Yurtdışı yasağım var, yurtdışı yasağımın kaldırılmasını talep ettim. Niçin? Yurtdışında gezmek için değil, yurtdışından da özellikle Türklerin yoğun olduğu yerlerde beni konferanslara çağırıyorlar, buralara gidebilmek için… Biz kaçar mıyız? Bakın kimlerin kaçtığını biliyorsunuz. Biz kaçmayız” dedi.

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