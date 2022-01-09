Gürültü kavgasında kan aktı: 2’si ağır 3 yaralı

Kütahya'da iki grup arasında gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

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Olay Zafertepe Mahallesi, 3’üncü Saygılı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Y. (25) ve Ayhan Y. (21) gürültü yapan Şerafettin T. (22) ve Onur Ö.’yü (22) uyardı. Taraflar arasında çıkan kavgada Kadir Y., Onur Ö. ve Ayhan Y. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

HASTABEYE BIRAKIP KAÇTI

Kavgadan yara almadan kurtulan Şerafettin T. ise yaralı arkadaşı Onur Ö.’yü otomobiliyle hastaneye bırakıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadir Y. ve Ayhan Y. ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DURUMLARI AĞIR

Kaçan Şerafettin T., polis ekiplerince Ağaçköy Mahallesindeki saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Kadir Y. ve Onur Ö.’nün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor. DHA

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