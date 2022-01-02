Güzel hava tatili uzattı

Muğla’nın Bodrum ilçesine yeni yıl tatili için büyük şehirlerden gelenler güzel havayı görünce tatillerini uzattı. Bazı tatilciler "Bu güzel havalar bırakılıp gidilmez" dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine yeni yıl tatili için Perşembe akşamından itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler güneşli ve sıcak havayı görünce tatillerini uzattılar.

Bodrum'da 20 derece hava ve 18 derece deniz suyu sıcaklığını görenler bugün sahillere akın ettiler.

SAHİLLER TIKLIM TIKLIM DOLDU

Ortakent, Bitez ve Paşatarlası sahilindeki restoran ve kafeteryalarda oturanlar kahvaltılarını sahilde yaptılar. Öğle saatlerinde ise havanın iyice ısınması üzerine birçok kişi güneşlendi. Bazı vatandaşlar da denize girdi.

“BU GÜZEL HAVALAR BIRAKILIP GİDİLMEZ”

İstanbul'dan yeni yıl tatili için Bodrum'a gelen evli ve bir çocuk babası 36 yaşındaki Ali Ceylan “Kış ortasında üç gündür yazı yaşıyoruz. 2-3 gün daha kalmaya ardından dönmeye karar verdik. Bu güzel havalar bırakılıp gidilmez. Burada enerji depoluyoruz” diye konuştu.