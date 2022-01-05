Hafız, vekillerle valiyi kabul etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile AKP milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AKP İl Başkanı Ali Kemikkıran, AKP’li Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve Türk Kızılayı Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek anaokulu açılışı yaptı. Açılışa katılanlar dua okuyan Hafız Cemil Usta’ya büyük ilgi gösterdi. Aralarında AKP’li vekillerinde de olduğu Vali Becel başkanlığındaki heyetin, Hafız Usta’ya adeta “bir üst makammış” gibi davranması dikkat çekti.

Deniz AYHAN

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Anaokulu açılışı dualar eşliğinde, kırmızı kurdele kesilerek yapılırken, yöneticiler anaokulunu galoş giyerek gezdi. Ancak Hafız Cemil Usta'nın makam masasında oturduğu odaya, ayakkabılarını çıkarıp çorap ve terlikle girdiler.

Açılışta pandemi tedbirlerine de uyulmadı ve maske de takılmadı. AKP Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran açılışa ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımla ilgili “Enteresan bir protokol sıralaması. Sayın Valimizin oturması gereken yere bir imamın oturması ve bu şekilde bir fotoğraf verilmesini yadırgadık” yorumu yapıldı.

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan da bu fotoğrafı paylaşarak, “Nevşehir'i şeyhler ve dervişler mi yönetiyor?” diye sordu.

Sarıaslan, anaokulu açılışındaki fotoğrafı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz; en doğru, en hakikat yol medeniyet yoludur” sözlerini paylaştı ve “Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri Nevşehir'de tutulmakta mıdır? Yoksa tam aksi Nevşehir'i şeyhler, dervişler mi yönetmektedir? Bu fotoğraf kesinlikle açıklanmalıdır” dedi.