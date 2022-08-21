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Hafta sonu herkes buraya akın etti, jandarma girişleri kapattı

Bartın'ın mavi bayraklı tek plajı olan İnkumda hafta sonu nedeniyle yoğunluk oluşunca girişler, jandarma ekiplerince kapatıldı. 

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Hafta sonu herkes buraya akın etti, jandarma girişleri kapattı

Mavi bayraklı 3 kilometre kumsalı bulunan İnkumda hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Tatil beldesindeki bütün otoparklar ve yol kenarları araçlarla doldu. Jandarma ekipleri, İnkum boğaz kavşağında yolu kapatarak, sürücülerin devam etmesine izin vermedi.

EVRAK ŞARTIYLA İZİN VERİLDİ

Sadece İnkum’da ikametgahı olanlar ile pansiyon ve otellerde kalanlara evrak gösterme şartıyla geçiş izni verildi. İnkum sahilindeki yoğunluk ise havadan görüntülendi.


Bartının diğer sahilleri Güzelcehisar, Mugada, Amasra ve Çakraz’da da yoğunluk gözlendi. (DHA)

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