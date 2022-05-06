Hafta sonu için birçok kente yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre hafta sonu birçok şehirde yağmur etkili olacak. Yağışlar Marmara Bölgesi'nin batısı ve Ege Bölgesi hariç tüm bölgelerde kendini gösterecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Anadolu’nun büyük kısmında yağış beklenirken yağışın olmadığı şehirlerde sıcaklıkların birkaç derece yükseleceği tahmin ediliyor. Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi yağışlardan etkilenecek. Yeni haftayla birlikte yağışlar etkisini yitirecek.

YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta Karadeniz ile Sinop, Bartın, Kastamonu, Artvin, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönünden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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