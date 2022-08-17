Hakan Tartan Gelecek Partisi’ne katıldı

DSP döneminde bakanlık, CHP döneminde belediye başkanlığı yapan Hakan Tartan Gelecek Partisi’ne katıldı. Tartan’a üyelik rozetini Ahmet Davutoğlu taktı.

Gökmen ULU

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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, eski Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, Gelecek Partisi'ne katıldı. Tartan'a üyelik rozetini, partinin il ve bölge koordinatörleri toplantısına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu taktı.

“BAŞBAKANIMIZIN ÖNEMLİ GÖREVLERİ OLACAĞINA İNANIYORUM”

Toplantı sonunda sahneye davet edilen Hakan tartan, “Sayın başbakanımın ifade ettiği üzere Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bu zorlu süreçte hepimizin yapacağı şeyler var. Geleceğimiz, çocuklarımız, Türkiye'nin aydınlık geleceği adına yapacağımız çok şey var. Başbakanımızın devlet adamı kimliğiyle mütevazı ve donanımlı kimliğiyle Türkiye'nin geleceğinde çok önemli görevleri olacağına inanıyorum. Hepimiz bir şekilde destek vermeliyiz. Ben bu inançla buradayım” dedi.

“KOLTUKLARI BİR KENARA BIRAKARAK MÜCADELEYE KARAR VERDİM”

Tartan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Koltuk, makam gibi şeyleri bir kenara bırakarak, Türkiye'nin aydınlık geleceği için mücadele içinde olmaya karar verdim. Gelecekte Türkiye adına çok şeyler katacağına inandığım başbakanımızın yanında olmak istedim. Temel felsefemiz hak, hukuk, adalettir. Ülkümüz mutlu bir Türkiye'dir. Zorlukları aşarak ve belli dönemlerde Türkiye içinde estirilen karanlık bulutları dağıtarak başaracağımıza inanıyorum. Bir nefer olarak bu mücadelede yanınızda olmaya özen göstereceğim. Allah yolumuzu açık etsin. Bu mücadele herkes için hayırlı olsun.”

DAVUTOĞLU: TARTAN EN YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMDAN OLACAK

Gelecek Partisi genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sayın Hakan Tartan çok değerli bir kültür insanı, siyaseti nezaket içinde yapmış çok değerli bir siyasetçimiz. Bugün, partimizin çınar yaprağı altında milletimizi buluşturmak adına seferberlik çağrımıza evet dedi ve aramıza katıldı. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Davutoğlu, Gelecek Partisi'ne birçok alanda çok boyutlu katkı sağlayacağını söylediği Tartan'ın önümüzdeki dönemde en yakın çalışma arkadaşlarından biri olacağını söyledi.

HAKAN TARTAN KİMDİR?

1961 yılında Ankara'da dünyaya gelen Hakan Tartan, İzmir Tevfik Fikret Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirdikten sonra, sosyal politika, sosyal diyalog ve AB uygulamaları konusunda yüksek lisans ve doktora yaptı. Çeşitli gazetelerde muhabirlik, yöneticilik ve yazarlık görevlerinde bulundu.

12 Eylül 1980 darbesiyle kapatıldıktan sonra 1992 yılında yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir’deki kurucu ve yöneticileri arasında yer aldı. Demokratik Sol Parti'ye geçen Tartan, 1995 ve 1999 yıllarındaki genel seçimlerde iki kez İzmir’den milletvekili seçildi. DSP Lideri Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan 56. Hükümet'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.

2002 yılında DSP'den istifa ederek, İzmir Milletvekili'yken Yeni Türkiye Partisi'ne katılan Tartan, 2009'da CHP'ye geçerek Konak Belediye Başkanı seçildi. 2014 yılında talip olduğu İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı gerçekleşmeyen ve Konak'ta da tekrar aday gösterilmeyen Tartan bunun üzerine CHP'den istifa ederek eski partisi DSP'ye döndü. Tartan bugün Gelecek Partisi'ne üye oldu.

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