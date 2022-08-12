Haklarını almak için eylem yapan inşaat işçileri gözaltına alındı

İstanbul Ataşehir'de haklarını alamayan inşaat işçileri Emlak GYO önünde toplanmak istedi. Polis, toplanmaya izin vermezken işçiler gözaltına alındı.

Fırat FISTIK

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İstanbul'da inşaat işçileri, Ataşehir'de YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye bağlı Finans Merkezi şantiyesinde verilmeyen ihbar, kıdem tazminatları, 45 saat ve üzeri mesaileri ve izinler için greve başlamıştı.

Ödenmeyen hakları için dün de YDA Group ve Emlak GYO önünde basın açıklaması gerçekleştirmek istemiş ve gözaltına alınmıştı.

Ataşehir Kaymakamlığı güvenlik gerekçesiyle bugün yapılması planlanan eylemi de yasakladığını duyurmuştu. DİSK Dev-Yapı-İş'in çağrısıyla işçiler bir kez daha aynı yerde toplanmak istedi fakat polis bir kez daha müdahale etti ve çok sayıda inşaat işçisi gözaltına alındı.

Disk Dev-Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir şu açıklamayı yapmıştı:

“YDA GROUP inşaat işçileri, burada kıdem tazminatlarını, ihbar tazminatlarını ve fazla mesailerini alamıyor. İşçilerin hak gaspı burada genel bir kültür haline gelmiş durumda. Öte yandan işçiler birçok fiziki olumsuzluk ile de karşı karşıya. Yemekleri kötü, yeterli beslenemiyorlar. Yaşam alanları hiç hijyenik değil. Tahtakuruları yüzünden işçilerin vücutları yara oldu.”

GAZETECİ ZEYNEP KURAY DA GÖZALTINDA

İnşaat işçileriyle birlikte haber takibi yapan gazeteci Zeynep Kuray da gözaltına alındı. DİSK Basın-İş’in gözaltıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “İnşaat işçilerinin hak gasplarına karşı eylemini takip eden üyemiz Zeynep Kuray gözaltına alındı. Emek mücadelesinin sesini gazetecileri gözaltına alarak susturamazsınız. Arkadaşımızı derhal serbest bırakın” denildi.

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