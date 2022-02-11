“Haksız fiyat artışları” e-Devlet üzerinden şikayet edilebilecek

E-Devlet kapısında sunulan hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Vatandaşlar piyasada karşılaştıkları orantısız fiyat artışlarını e-Devlet üzerinden "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" hizmeti aracılığıyla şikayet edebilecek.

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Kurdaki yükselişle birçok üründe girdi fiyatlarının artmasıyla marketlerde ve mağazalarda fiyatlar yükseldi ancak fayiş yapılan zamlar vatandaşları mağdur edebiliyor. Haksız fiyat artışlarının önüne geçebilmek adına e-Devlet’te yeni hizmet uygulamaya alındı.

“HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARI” e-DEVLET’TEN NASIL ŞİKAYET EDİLİR?

1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan “Sisteme Giriş” butonuna tıklayın.

2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.

3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan “Sisteme Giriş Yap” butonunu kullanın.

4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.

5. “Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi” yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Ticaret Bakanlığı “Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi” hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan “Yeni Şikayet Bildirimi”ne tıklayarak oluşturabilirsiniz.

TELEFON VE UYGULAMA İLE DE ŞİKAYET EDİLEBİLİR

Haksız fiyat artışları halihazırda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce mobil uygulama ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’ndan da şikayet edilebiliyor.