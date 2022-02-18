Halil Falyalı cinayetinde İstanbul’da 2 kişi daha gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen Halil Falyalı cinayetinine ilişkin İstanbul'da sürdürülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e ulaştı.

Habip ATAM

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Kıbrıs’ta evine giderken düzenlenen pusuda öldürülen kumarhaneler patronu Halil Falyalı ve şoförüyle ilgili İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 gün içinde iki ayrı operasyon düzenledi. Baskınlarda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Celal B. ve Metin S.’nin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8’e yükseldi.

Kamuoyunda Söylemez Kardeşler olarak bilinen suç örgütünün önemli isimlerinden Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez’in de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin pazartesi günü adliyeye gönderilmesi bekleniyor.

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