Halil Falyalı toprağa verildi
İki gün önce Kıbrıs'ta silahlı saldırıda öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı toprağa verildi.
Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker’in uluslararası uyuşturucu trafiğine ilişkin açıklamalarında adı geçen Halil Falyalı salı günü Kıbrıs’ta silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.
Evli ve üç çocuk babası Falyalı bugün kılınan cenaze namazının ardından Kumyalı'da toprağa verildi. Falyalı’nın tabutuna KKTC ve Türk bayraklarının sarılması dikkat çekti.
Cenazeye Başbakan Faiz Sucuoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, UBP milletvekilileri Ünal Üstel ve Nazım Çavuşoğlu da katıldı.