Halk, ekmek kuyruğunda belediye kutlamada

Tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da çiftçi ucuz un alabilmek için kuyruk beklerken, AKP’li Konya Belediye Başkanı, “Şivlilik” kutlamaları için 8 milyon 740 bin harcadı.

Deniz AYHAN

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AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi Konya'da üç ayların ilk gününde yapılan ‘'Şivlilik'' kutlaması için 5-10 yaş arası çocuklara dağıtmak üzere 8 milyon 740 bin TL'ye hediyelik eşya satın aldı. Alınan ürünler arasında 100'er bin adet ahşap denge oyunu, bambu çubuk, yapboz, kuruyemiş, sütlü çikolatalı nuga bar, meyve sulu şeker, kek, broşür, boyama kitabı ve kalem var. Şivlilik hediyeleri Konya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden başvuru yapan 5-10 yaş arası ilk yüz bin çocuğa gönderilecek.

“KONYA'NIN SEMBOL GÜNÜ”

AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur Altay, “Şivlilik, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, Konyamızın sembol günlerindendir'' dedi. Şivlilik hediyeleri için 5 Ocak 2022'de ihaleye çıkıldı. İhale yalnızca doğal afet, yangın, hastalık gibi acil durumlarda kullanılması gereken ancak kamu ihalelerinde ‘istenmeyeni eleme aracı' olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen ‘'Pazarlık 21-B'' yöntemiyle yapıldı. İhaleye 4 firma geçerli teklif sunarken, 20 Ocak 2022'de Aras Promosyon Şirketi ile 8 milyon 740 bin TL'lik sözleşme imzalandı.