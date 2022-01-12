Halk mermer ocağına karşı çıktı, katılım toplantısını yaptırmadı

Denizli’nin Tavas ilçesindeki Ovacık ve Nikfer Mahallelerinde ÇED süreci başlatılan mermer ocağı için firma yetkilileri ve kamu görevlileri halkın katılım toplantısı yapmak istedi. Toplanan kalabalık projeye karşı çıktı, ‘Mermer ocağı istemiyoruz’ sloganları atarak bilgilendirme toplantısının yapılmasına engel oldu.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli'de vatandaşlar mahallelerine yapılmak istenen mermer ocağına karşı çıktı. Tavas ilçesine bağlı Ovacık ve Nikfer mahallelerinde açılmak istenen mermer ocağı için başvuruda bulunan firma ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirmek istedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte ilk olarak Ovacık mahallesinde bir araya gelindi. Fakat burada vatandaşlar toplantının yapılmasına ve mermer ocağı açılmasına karşı çıktı. Bu nedenle toplantı gerçekleşmedi.

SLOGANLARLA KARŞI ÇIKTILAR

İkinci toplantı ise Nikfer mahallesinde yapılmak istendi. Burada biriken kalabalık ellerindeki dövizlerle sesini duyurmaya çalıştı. Üzerlerinde ‘Mermer mi, tarım mı?', ‘Çiftçi mi, mermerci mi? Karar sizin?' yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, toplantının yapıldığı eski belediye binası önünde ‘Mermer ocağı istemiyoruz' diye slogan attı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda yapılamayan toplantı için tutanak tutuldu. Nikfer Muhtarı Ali Keysan toplantı tutanağına ‘Halkın tepkisi nedeniyle toplantı yapılamadı' ibaresini yazdı. Kalabalık daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

12 MERMER OCAĞI AÇILACAK İDDİASI



Vatandaşlar firmanın Tavas'ta 10 Kale ilçesinde ise 2 mermer ocağı açacağını iddia etti. Mermer ocaklarının toplam 13 bin dönümlük tarım arazisini etkileyeceği öne sürüldü. Ayrıca ocakların mermer çıkarabilmek için büyük su kaynağına ihtiyaç duyduğu, alandaki su kaynaklarının ise sınırlı olduğu belirtildi. Mermer ocağı olarak belirlenen alanın tarım arazilerine yakınlığının yanı sıra Devlet Su İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü bir sulama projesi bölgesi içinde olduğu ayrıca turizm merkezi Bozdağ Kayak Merkezi'ne de bir kilometre mesafede olduğu belirtildi.

KEYSAN: MERMER OCAĞI İSTEMİYORUZ



Nikfer muhtarı Keysan halkın tepkileri nedeniyle bilgilendirme toplantısının yapılamadığını ifade ederek; “Halkın tepkisi nedeniyle toplantı yapılamadı. Bu bölgede şirket maden araması yapmak istiyor. Bizi bilgilendirmek için geldiler. Halk güzel bir cevap vermedi. İstemediğimizi açıkça söyledik. Halk bilgilenmek istemiyoruz deyince toplantı yapılamadı. Sadece bu bölgede değil. Bildiğimiz kadarıyla ilçemizde 10 köyde daha maden ocağı açmak istiyorlar. Mahallemizin 2 bin 500 nüfusu var. Burada tarım ve hayvancılık yaygın. Aromatik bitki yetiştiriciliği konusunda pilot bölge. Kayak merkezinden mermer ocağının bulunduğu alan görülebiliyor. Sözde burası turizm merkezi. DSİ burada sulama projesi yapıyor. Bu bölgeye sıfır. Ben anlayamıyorum. Devletin kurumları arasında çekişme var gibi. Bu bölgede doğal hayat var. Hepsi yok olur” diye konuştu.

ÇEVRECİLER SU KAYNAKLARINA DİKKAT ÇEKTİ



Sürece katılım gösteren çevre derneği Büyük Menderes İnisiyatifi Sözcüsü Mustafa Çallıca su kaynaklarının sınırlı olduğuna dikkati çekerek, “Bugün iki mahallede halkın katılım toplantısı gerçekleştirildi. Yarın iki mahalle sonraki hafta 4 mahalle daha var. Tavas Barza Ovasını kapsayan bir kısmı Kale ilçesi sınırlarında 16 bin dönüm ruhsatlı alanda 13 bin dönümü kapsayan halkın katılım toplantıları yapılacak. Bu bölge zaten susuz. Vatandaş tarımsal su bulmakta zorlanıyor. Hatta yaz dönemlerinde kullanma suyu bulamıyor. DESKİ tankerlerle bölgeye su taşıyor. Böyle bir kuraklığın olduğu yerde mermer ocakları, su kaynaklarını besleyen noktaları ormansızlaştıracak ve su sıkıntısı daha da artacaktır” ifadelerini kullandı.

“OVA BÜYÜK ZARAR GÖRECEK”

Tarım bakanlığının bölgede aromatik bitki yetiştiriciliğini teşvik ettiğini hatta pilot bölge ilan ettiğini belirten Çallıca, “Bu bölgenin bir kısmında aromatik bitkiler yetiştiriliyor. Bir başka bakanlık böyle bir yerde mermer üretimi istiyor. Bu bölgedeki mermer üretimi Tavas Ovasına büyük zarar verir. Bölgede aynı zamanda tarım ve küçükbaş üreticiliği de zarar görecek. Bu 10 noktada ileride korkunç bir taşıt trafiği olacak. Devlet vatandaşı dikkate almaz ve bu çalışmayı durdurmazsa bu 10 noktada her gün bin ton içme ve kullanma suyu kullanılacak. Bu suyun kaynağını belirlemiyorlar. Kaynak nerede belli değil” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Çevreci dernek başkanına termik santralden 1 milyon liralık 'İtibarımızı zedeledin' davası

İlginizi Çekebilir Çimento fabrikası projesinden vazgeçildi, vatandaşlar sevindi