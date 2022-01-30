Halk yüksek elektrik faturalarına isyan etti

İzmir Bayraklı'da semt sakinleri elektrik faturalarına gelen yüksek zamlara karşı eylem yaptı.

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İzmir Bayraklı’da buluşan semt sakinleri “Elektrik zammı geri alınsın”, “Fatura değil soygun düzeni”, “Özelleştirme değil devletleştirme” sloganlarıyla yürüyüş yaptılar.

Bayraklı Sevgi Yolu’nda yürüyüşü tamamlayan mahalle sakinleri, burada tepkilerini dile getiren konuşmalar yaptı.

“ÇOCUKLARIMIZI DOYURMAK İSTİYORUZ”

İki çocuk sahibi olduğunu söyleyen bir mahalle sakini, “Sarayı ya da elektrik şirketi patronlarını değil, çocuklarımızı doyurmak istiyoruz. Zenginleri doyurmaktan bıktık” diye konuştu.

“İLİĞİMİZİ KEMİĞİMİZİ SÖMÜRÜYOR”

Mahallede yaşayan bir başka kişi ise, “Alınan maaşın yarısı ile elektrik faturası ödenen başka bir ülke var mı? Beş tane enerji şirketi memleketi parsellemiş, iliğimizi kemiğimizi sömürüyor. Elektrik hizmetlerinin devletleştirilmesinden başka çare yok. Biz şirketlerle niye muhattap oluyoruz? Elektrik, ısınma hak değil mi? Biz niye bu faturaları ödüyoruz?” ifadelerini kullandı.

Üç çocuğuyla eyleme katılan mahalleli bir de, “Bundan bir ay önce beslenmelerini koyamadığım için çocuklarımı okula gönderemedim. Bir hafta boyunca çocuklarım eğitimden geri kaldı. Bu nasıl bir düzen? Üç çocuğumla buraya geldim. Çocuklarımın eskidiği için giyemediği eşyaları yakarak ısınıyorum. Kullanmadığım elektriğe bir dünya fatura ödüyorum. Çocuklarımın rızkını faturaya vermek istemiyorum, onlara yedirmek istiyorum” diye konuştu.

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