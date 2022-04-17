Halk ‘zeytin’ için sokağa indi: İdam fermanı imzalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde düzenlenen 'Zeytin Hayattır' mitinginde zeytin ve tarım arazilerinin maden ocaklarına dönüştürülmek istenmesine yönelik büyük tepki gösterildi. Milas Kent Konseyi Başkanı Çağlayan Üçpınar “Mart ayı başında çıkarılan yönetmelik ile zeytinciliğin idam fermanı imzalandı, yönetmeliği fırsat bilerek zeytin ağaçlarını kesmeye başladılar" dedi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Milas ilçesinde bugün öğle saatlerinde düzenlenen Zeytin Hayattır mitingine Muğla ili ve ilçelerinin yanı sıra İzmir, Bergama, Denizli ve Aydın illerinden yüzlerce çevreci ve doğasever katıldı.

Muğla'ya gelen karayollarında Ula Kavşağı ile Bodrum ve Yatağan ilçelerinde çevreci grupların bulunduğu otobüslerin güvenlik güçleri tarafından sık sık durdurulduğu bazıların cezai işlem uygulandığı iddia edildi. Mitinge Muğla ve İzmir Barolarına üye avukatlarda destek verdi.

Miting öncesinde düzenlenen yürüyüşte sık sık ‘Havama Suyuma Zeytinime Dokunma’ sloganları atıldı. Mitinge katılan ellerinde ‘Zeytin Ağacını Savunuyoruz, Ölmez Ağacını Savunuyoruz, Zeytin İçin Adalet , Zeytinime Dokunma, Kömürsüz Muğla İçin El Ele, Zeytin Kardeşliği Kazanacak’ pankartları taşındı.

BELEDİYE BAŞKANINA SIRTLARINI DÖNDÜLER

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın yaptığı konuşma sırasında, Kasım ayında Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ’nin sponsorluğunda Zeytin Hasadı Şenliği yapan Milas Belediyesi'ni protesto etmek amacıyla köylüler ve çevreciler protesto etmek amacıyla kürsüye arkalarını döndüler.

“ZEYTİNCİLİĞİN İDAM FERMANI İMZALANDI”

Milas Kent Konseyi başkanı Çağlayan Üçpınar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*1 Mart 2022 Tarih ve 31765 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelik ile ‘'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetleri için zeytinlik alanlar sökülebilir veya taşınabilir ifadesi ile zeytin sahalarının madencilik faaliyeti için kaldırılmasının önü açılmış ve zeytinciliğin idam fermanı imzalanmıştır.

*Oysaki 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Tarım Kanunu kapsamında hazırladığı ve 1939 yılında hayata geçen ve ‘' Zeytin Kanunu ‘' olarak bilinen 3573 Sayılı kanun hala yürürlüktedir ve şöyle demektedir.

*”Zeytin sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Ayrıca yine aynı kanunda Zeytin ağaçlarının kesilmesi ve sökülmesinin cezayi gerektiren suç olduğundan söz edilmektedir.

“YÖNETMELİĞİ FIRSAT BİLDİLER ZEYTİN AĞAÇLARINI KESTİLER”

*Yönetmeliğin ardından bölgedeki termik santrallerin işletmesini yapan Yeniköy Kemerköy Enerji A.Ş.'nin Akbelen bölgesindeki zeytinlik alana girerek 25-30 adet zeytin ağacını usulsüz olarak sökmüştür.

*Bölgede 280 gündür nöbet tutan Akbelen Direnişçileri grubu ve köylüler, firmanın makinesinin önüne geçerek daha fazla söküme engel olmuş ve şirket yetkililerinin ve iş makinesinin sahadan çıkarılmasını sağlamışlardır.

*Zeytinine sahip çıkan Akbelen direnişçilerini ve köylülerini kutluyoruz. Çünkü bu şirket daha önce de mülkiyetini aldıkları zeytinlik alanlarda 25-30.000 civarında ağacı kestiklerini yöredeki köylüler anlatmaktadırlar.

*Üstelik de zeytin ağaçlarını para karşılığı köylülere kestirmişler ve kanun hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan köylülere bu suçu işletmişlerdir. Avrupa Birliği Coğrafi İşaretine sahip olan Milas Zeytinyağı, bölgedeki birçok köylünün geçim kaynağıdır, hayatıdır. Zeytinliklerin yok edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Miting Kent Konseyi Başkanı çağlayan Üçpınar’ın konuşmasının ardından Muğla Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Şimşek, İzmir Kent Konseyleri Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Muğla Çevre Platformu Deştin Sözcüsü – Manisa Eğitim Sen Şube Başkanı İsmail Sener, Akbelen Direnişçisi – Çiftçi ve KARDOK Başkanı Nejla Işık, Çiftçi ve Tarım Yazarı Abdullah Aysu konuşmaları ile devam etti. Miting, Grup Pusula, Mustafa Tezcan ve Tolga Çandar'ın seslendirdiği türküler, şarkılarla son buldu.

İlginizi Çekebilir Milas'ta çevrecilerden eylem