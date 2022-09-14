Halka yüzde 25, devlete yüzde 55

Kamu hizmeti veren aile hekimlerinin devlete ödediği kiraya yüzde 54.7 zam yapıldı. Olağanüstü fiyat artışları aile hekimlerini de zor durumda bırakıyor.

Erdoğan SÜZER

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Ekonomide yaşanan olağanüstü fiyat artışlarının etkisiyle hızla yükselen kira zamlarını yüzde 25'le sınırlayan iktidar, devletten bina kiralayıp hasta tedavi eden aile hekimlerinin kirasına yüzde 55'e varan oranlarda zam yaptı. Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur, ülke genelindeki aile sağlığı merkezlerinde büyük bir kira artışı sıkıntısı yaşandığını, devletin aile hekimlerine kiraya verdiği sağlık merkezlerine olağanüstü zamlar yaptığını söyledi. Vatandaşın kiralık evlerine yüzde 25 zam sınırı koyan devletin aile hekimlerinden de yüzde 25 zamlı kira almasını isteyen Uğur, başta elektrik, doğalgaz ve sarf malzemeleri olmak üzere bir çok üründe yaşanan olağanüstü fiyat artışlarının aile hekimlerini zor durumda bıraktığını bildirdi.

TİCARETHANE DEĞİL, SAĞLIK KURUMU

Uğur, halkın artan kira fiyatlarından etkilenmemesi için konut kiralarındaki azami artış oranının yüzde 25'le sınırlandırıldığını, ticarethanelerin ise bu sınırlamanın dışında tutularak enflasyon oranına bağlandığını belirtirken, “Aile sağlığı merkezleri ticarethane değil. Bu merkezlerde ticaret yapılmıyor. Bu yerler kamu hizmeti sunan sağlık kurumlarıdır.

Dolayısıyla ticarethane gibi görülüp kira sınırlamasından ayrı tutulamazlar” dedi. Uğur, kira artış süreleri dolan yurdun dört bir yanındaki aile sağlığı merkezlerinde 12 aylık ortalama TÜFE oranında kira zammı yapıldığını, kira zammının temmuzda yüzde 49.65, ağustosta yüzde 54.69 olarak uygulandığını söyledi.

Kira bedeli 7.363 TL'ye çıktı

SÖZCÜ'ye ulaşan örnek kira kontratına göre, Adana İl Sağlık Müdürlüğü, aile sağlığı merkezi olarak bir hekime 4 bin 760 lira kira karşılığında tahsis ettiği binanın aylık kirasını 17 Eylül'den geçerli olmak üzere yüzde 54.69 zamla 7 bin 363 liraya yükseltti. Kira bedeli, hekimin maaş ve ücretlerinden üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitte tahsil edilecek. Hekimin yeni kira bedelini kabul etmeyip kesinti için yazılı onay vermemesi halinde kira sözleşmesi feshedilecek.