Halkın parasıyla muhtarlara gezi yapmıştı… AKP’li belediye yine gündemde

Muhtarların 4 gün 3 gece süren Balkan gezisine bütçeden 661 bin 500 TL harcaması ile dikkatleri üzerine çeken AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şimdi de yüksek bütçeli ABD gezisi ile gündemde.

Halil ATAŞ

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Muhtarların Balkan gezisine yüz binlerce lira harcayan ve borç batağında olan AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şimdide yüksek bütçeli ABD gezisi ile gündemde.

ABD GEZİSİ LİSTESİNDE AKP’li MİLLETVEKİLLERİ DE YER ALDI

Kamu kaynaklarını boş yere harcadığı ileri sürülen AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 1 milyar TL’nin üzerinde.

AKP’li Belediye, muhtarların 4 gün 3 gece süren Balkan gezisine bütçeden 661 bin 500 TL harcaması ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Aynı belediye bugün yüksek bütçeli ABD gezisi ile gündemde. CHP İl Başkanı Serkan Sarı, AKP’li başkan Yücel Yılmaz’ın Habitat toplantısına katılmak üzere yanında, AKP il başkanı ve AKP Milletvekillerini de alarak 11 kişilik heyetle ABD’ye geziye gittiğini söyledi.

“YATIRIMDAN VE SORUNUN ÇÖZÜMÜNDEN UZAKLAR”

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP il Başkanı Serkan Sarı,

*Dünya Habitat Günü Türkiye’de kutlanacak ve ev sahipliğini de Balıkesir yapacak. Bununla ilgili olarak 16 Eylül’de başlayan ve 22 Eylül’de sona erecek olan habitat toplantısına katılmak için meclis toplantısında, belediye başkanı Yücel Yılmaz yetki istedi.

*CHP grubu olarak meclise önerge verdik. Bu etkinliğe kimler katılıyor diye. Bunu ısrarla sormamıza rağmen liste verilmedi.

*Meclis oturumunda, yanlışlıkla bir liste attılar. Listede AKP il başkanı ve AKP milletvekilleri de yer alıyor. Gezinin maliyeti ne kadar o belli değil. Açıklanmıyor. Gizli kapaklı bir durum. Baktığımızda maliyetli bir gezi bu.

*AKP’li Yücel Yılmaz’ın yönettiği Balıkesir Belediyesi en borçlu belediyeler arasında. Göz boyama etkinlikleri ile muazzam bir bütçe harcanıyor. Yatırımdan ve sorunların çözümüne uzaklar.

DÜNYA HABİTAT GÜNÜ BALIKESİR’DE KUTLANACAK

1986 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararıyla her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Habitat Günü bu yıl Türkiye'de kutlanacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın 2020 yılında başlatmış olduğu girişimler neticesinde Birleşmiş Milletler, Dünya Habitat Günü'nün 2022 yılında Balıkesir'de yapılmasına yönelik karar aldı. Geçtiğimiz yıllarda New York, Londra, Dubai, Brüksel, Washington DC, Şangay gibi şehirlerde kutlanan Habitat Günü kutlamalarına 120 ülkeden 200'den fazla temsilcinin katılması bekleniyor.

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