Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı

Hakkında soruşturma açılan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Dairesi eski başkanı ve emekli emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı.

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Katıldığı bir TV programında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına uyulması gerektiğini söyleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Dairesi eski başkanı Hanefi Avcı’ya soruşturma açılmıştı.

Avcı’nın 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 35. madde doğrultusunda

rütbelerinin geri alınmasına karar verildi. Kararın eski polis şefine tebliğ edilmesi ile emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak.

35. MADDE NEYİ İÇERİYOR?

“TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve EGM'den çıkarılanların, herhangi bir mahkeme kararına gerek duymadan sahip oldukları rütbe ve memuriyetlerinin alınarak, tekrar kabul edilmemek üzere kamu görevinden çıkarılması hususu düzenlenmiştir. Bu kamu görevlileri 15 gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilerek ilişiklerinin kurumlarından kesilmesi sonucuyla karşılaşırlar.”

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