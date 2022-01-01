Harbiyeliler 1950 metre uzaklıktaki Tuzla Adası’na yüzdü

Millî Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulunda (DHO) eğitimlerine devam eden Harbiyeliler; 'Planlı Açık Deniz Yüzme Eğitimleri' kapsamında, DHO İç Liman'dan 1.950 metre mesafedeki Tuzla Adası'na yüzerek gitti.

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Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından Millî Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu’nda (DHO) eğitim gören öğrencilerin DHO İç Liman’dan 1.950 metre mesafedeki Tuzla Adası’na yüzerek gittiği anlara ilişkin video paylaşıldı.

BAKAN AKAR’IN KONUŞMASI HATIRLATILDI

Görüntülerde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 24 Aralık 2021 tarihinde yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşılarak, Türkiye’ye 1.950 metre mesafede Meis Adası’nın olduğu, Harp Okulu öğrencisinin yüzerek o adaya gidebileceği hatırlatıldı.

Bakan Akar’ın konuşmasının ardından harbiyeliler, Deniz Harp Okulu marşı eşliğinde DHO İç Liman’dan 1.950 metre mesafedeki Tuzla Adası’na yüzerek gittiği anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

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