Hasan Hüseyin’in umudu Sırbistan’da dondu

Kendisine daha iyi bir yaşam kurabilmek için yasadışı yollarla Almanya’ya gitmeye çalışan 28 yaşındaki kuaför Hasan Hüseyin Karadağ, Sırbistan’da bir ormanda donarak yaşamını yitirdi.

Ahmet KAYA

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Gaziantep'te erkek kuaförlüğü yapan Hasan Hüseyin Karadağ, organizatörlere 7 bin Euro ödeyerek Almanya'ya gitmek üzere 20 Kasım'da yola çıktı. 23 Kasım'da Gaziantep'teki ailesini arayarak, “Sabah yola çıkacağız. Cep telefonlarımızı kapatmamızı istediler. Sizi uygun olduğumda arayacağım” dedi.

AİLE ULAŞAMADI

Ancak, aradan birkaç gün geçmesine karşın çocuklarından haber alamayan aile, organizatörleri aradı. Organizatörler de kendilerine, “Yakalanmışlar. Şu an kapalı cezaevindeler. 15 güne serbest kalacaklar” dedi. Aile, oyalandıklarını anlayınca bu kez Sırbistan'daki Türk Konsolosluğu'nu arayarak yardım istedi. Yapılan araştırma sonucu genç kuaförün cansız bedenine 1 ay sonra donmuş olarak Sırbistan Ormanları'nda ulaşıldı.

YAVRUMUZU ÖLÜME TERKETTİLER

Donarak yaşamını yitiren Hasan Hüseyin Karadağ, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından toprağa verildi. Karadağ'ın acılı ailesi, çocuklarının parayla götüren organizatörler tarafından ormanda ölüme terkedildiğini ileri sürerek, “Bizim canımız yandı. Başkalarının yanmasın. Bu organizatörlerin yakalanarak cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

BAŞKALARI DA KAYIP

Ölen kuaför gencin iş arkadaşları, Elazığ ve Gaziantep merkezli olarak çalışan organizatörlerin Hasan Hüseyin Karadağ ile birlikte başka kişileri de götürdüğünü ve o ailelerden haber alınamadığını ileri sürdü.

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