Haskoloğlu’nun avukatları tutuklama kararına itiraz etti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçundan tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun avukatları tutuklama kararına itiraz etti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Üsküdar’daki evinde gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Haskoloğlu, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçundan tutuklanmıştı.

İbrahim Haskoloğlu'nun avukatları Emrah Karatay, Mehmet Zengin, Furkan Akbulut ve Ege Balkuvvar tarafından tutuklama kararına yönelik itiraz dilekçesi sunuldu.

GÜVENLİĞE VURGULU BİR PAYLAŞIM

Haskoloğlu'nun avukatları, suça konu olduğu iddia edilen kişisel verilerin Haskoloğlu'na kendi rızası dışında gönderildiğini ve gazetecilik refleksi ile araştırma yapıldığını belirtti.

Paylaşımda özel veri niteliğini haiz silme işlemlerini yaparak yalnızca milli güvenlik vurgulu bir paylaşımda bulunduğunun kaydedildiği dilekçede, Haskoloğlu'nun serbest gazeteci olduğunu ve değerlendirmenin bu kapsamda yapılması gerektiği ifade edildi.

Haskoloğlu'nun konutunda usule aykırı ve gerekçesiz gece aramasının gerçekleştirildiği ifade edilerek, telefona el koyma ve buna bağlı yapılan inceleme işleminin de hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

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