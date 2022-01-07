‘Hassas alanlar’da gece yarısından sonra canlı müzik yasaklandı

Gürültü yönetmeliğindeki değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. “Hassas alanlar”da saat 24.00'ten sonra canlı müzik yasaklandı.

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“Çok hassas” kullanım alanlarında yeni açık ve yarı açık eğlence yerleri kurulmasına izin verilmeyecek. Gürültü yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; konut, hastane, bakımevi gibi “çok hassas alan” olarak tanımlanan bölgelerdeki eğlence merkezlerinin tüm cepheleri ve tavanı kapalı hale getirilecek. Otel, dini tesis ve okul gibi “hassas alan” bölgelerindeki söz konusu eğlence merkezlerinde 24.00'ten 07.00'ye kadar canlı müzik yayını yasak olacak.

“ÇOK HASSAS KULLANIMLARIN BULUNDUĞU ALANLARDA 24 SAAT YASAK”

Ayrıca yönetmelikte yapılan bir başka düzenlemeyle “çok hassas” kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında veya üstündeki alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival ve benzeri açık hava faaliyetleri yapılamayacak.

Yönetmelikte geçen “çok hassas” kullanımlar, konut, hastane, çocuk ve yaşlı bakımevleri, yatılı eğitim kurumları ve öğrenci yurtlarını, “hassas” kullanımlar, otel, okul ve dini tesisleri, “az hassas” kullanımlar ise idari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesislerini kapsıyor.

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